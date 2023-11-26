13. dakikada maçtaki ilk tehlike Fatih Karagümrük kalesinde yaşandı. İrfan Can Kahveci'nin baskısı sonrasında topu kapan İsmail Yüksek, soldan ceza sahasına giren Szymanski'ye pasını aktardı. Bu futbolcunun çaprazdan yerden vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı çıktı.

24. dakikada Oosterwolde'nin ceza sahasına gönderdiği uzun pasta Dzeko, ceza yayı üzerindeki Szymanski'ye indirdi. Bu futbolcu düzeltip sert bir şut çıkardı ancak meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı gitti.

34. dakikada Tadic'le verkaç yaparak ceza yayı önüne gelen Szymanski'nin plase vuruşunda top az farkla yandan auta gitti.

35. dakikada ceza sahası çizgisi üzerinden kazanılan serbest vuruşta topun başına Szymanski geçti. Bu futbolcunun sert şutunda üst direğe çarpan top oyun alanına geri döndü.

39. dakikada Fatih Karagümrük öne geçti. Güven Yalçın'ın 2 kişiyi geçip verdiği pasta topla buluşan Mendes, soldan hareketlenen Can Keleş'i gördü. Çaprazdan ceza sahasına giren bu futbolcu kaleci Livakovic'i geçip vuruşunu yaptı, meşin yuvarlak kale çizgisi üzerindeki Ferdi'nin bacaklarının arasından geçerek ağlarla buluştu: 0-1.

Mücadelenin ilk yarısı VavaCars Fatih Karagümrük'ün 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Stat: Ülker

Hakemler: Arda Kardeşler, Mehmet Emin Tuğral, Süleyman Özay

Fenerbahçe: Livakovic, Mert Müldür, Samet Akaydin, Oosterwolde, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Crespo, İrfan Can Kahveci, Szymanski, Tadic, Dzeko

VavaCars Fatih Karagümrük: Dituro, Biraschi, Dresevic, Ceccherini, Levent Mercan, Feghouli, Mendes, Rohden, Eysseric, Cen Keleş, Güven Yalçın

Gol: Dk. 39 Can Keleş (VavaCars Fatih Karagümrük)

Sarı kartlar: Dk. 34 Ceccherini (VavaCars Fatih Karagümrük), Dk. 45+2 Crespo (Fenerbahçe)