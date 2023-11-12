8. dakikada kullanılan köşe atışında ceza sahasında topla buluşan Samet Akaydın'ın vuruşunda kaleci Ertaç Özbir topa hakim oldu.

12. dakikada Samet Akaydın'ın kaptığı topla ceza sahası önünde topla buluşan Dzeko'nun vuruşunda kaleci Ertaç Özbir iki hamlede topa hakim oldu.

15. dakikada ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Szymanski'nin sert şutunda kalenin üst sağ köşesine uzanan kaleci Ertaç Özbir topu çıkardı.

26. dakikada İrfan Can Kahveci'den aldığı pasla topla buluşan Dzeko'nun ceza sahası dışından vuruşunda kaleci Ertaç Özbir sol tarafa yatarak topa hakim oldu.

30. dakikada Yusuf Erdoğan'ın ceza sahası içi sol taraftan yerden ortasında ön direkte Niang topa hakim olamayınca arkadaki Yusuf Sarı'dan önce Ferdi Kadıoğlu kademeye girerek topu uzaklaştırdı.

37. dakikada Ferdi Kadıoğlu'nun pasıyla kale sahası sağ köşesinde topla buluşan Osayi'nin yakın mesafeden vuruşunda top dışarı çıktı.

43. dakikada Ferdi Kadıoğlu'nun ceza sahası dışından sert şutunda yerden seken top çok az farkla sol direğin yanından dışarı çıktı.

45+1. dakikada İrfan Can Kahveci'nin sağ kanattan ortasında kale sahası köşesinde topla buluşan Dzeko'nun gelişine vuruşunda köşede iyi yer tutan kaleci Ertaç Özbir topa hakim oldu.

Müsabakanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

Öte yandan, A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve Yardımcı Antrenör Daniele Russo da maçı takip etti.

Stat: Yeni Adana

Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Kerem Ersoy

Yukatel Adana Demirspor: Ertaç Özbir, Svensson, Semih Güler, Gravillon, Rodrigues, Ndiaye, Emre Akbaba, Yusuf Erdoğan, Belhanda, Yusuf Sarı, Niang

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Samet Akaydın, Oosterwolde, Ferdi Kadıoğlu, Crespo, Zajc, İrfan Can Kahveci, Szymanski, Tadic, Dzeko

Sarı kart: Dk. 23 Crespo (Fenerbahçe)