6. dakikada Efecan Karaca'nın pasında ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Oğuz Aydın, şutunu çekti. Kaleci Sirigu, bu şutta meşin yuvarlağı kontrol etti.

24. dakikada Emre Mor'un pasında sol kanata topla buluşan Levent Mercan, meşin yuvarlağı ceza sahasına ortaladı. Altıpas çizgisi üzerinde meşin yuvarlağa dokunan Eysseric, takımını öne geçiren golü attı: 1-0.

39. dakikada Hadergjonaj'ın sağ kanattan yaptığı ortada Fatih Karagümrük savunması meşin yuvarlağa müdahale etti. Seken topu önünde bulan Balkovec, ceza sahası dışı sol çaprazından çok sert şut çekti ancak meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

Müsabakanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.