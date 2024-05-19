Çocukluğunda dizleri üzerinde yürümeyi öğrenen ve hayata karşı durmasıyla takdir toplayan Okan Cihan, ağzı ile kalem tutarak resim yeteneğini geliştirdi. Cihan aynı zamanda büyük bir Beşiktaş taraftarı. Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat'ın kara kalem portresini çizerek bu eserini kendisine hediye etmek istedi.

Bu büyük jestten haberdar olan Başkan Hasan Arat, hemen harekete geçmek için Okan Cihan'ı Beşiktaş - Fenerbahçe Göksel Çelik tekerlekli sandalye basketbol maçına davet etti. Cihan, 18 Mayıs'ta gerçekleşen maçta onur konuğu olarak yer aldı ve Başkan Hasan Arat ile bir araya geldi.

Heybeliada Lions Kulübü başkanı Hülya Develi, Spor Politikaları Derneği başkanı Hakan Nergis ve BJK Bedensel Engelliler Spor Şubesi Genel Menajeri Erdem Göksel'in yakından ilgilendiği bu organizasyona Medya Kartalı'ndan Hakan Öncül'de büyük emek verdi.

Beşiktaş Kulübü, Cihan'ın azmi ve başarılarının karşısında büyük bir gurur hissederken Süleyman Seba Spor Salonu'nda ağırlamaktan mutluluk duydu. "İyi ki Beşiktaşlıyım" diyen Okan Cihan, bu özel günün kendisi için muhteşem olduğunu belirtti.