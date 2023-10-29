15. dakikada Trabzonspor gole yaklaştı. Onuachu'nun soldan ortasında Ceccherini'nin ters vuruşunda kaleci Emre Bilgin, topu son anda kale çizgisi üzerinde çeldi. Direk dibinde Visca'ya çarpan meşin yuvarlak auta çıktı.
29. dakikada Mendy'nin uzak mesafeden plase vuruşunda, meşin yuvarlak direkten döndü.
41. dakikada Visca'nın pasında savunmanın arkasına hareketlenen ve kaleci Emre Bilgin ile karşı karşıya kalan Onuachu'nun aşırtma vuruşunda, top direğin üstünden az farkla auta gitti.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sonuçlandı.
İki takımın oyuncuları, sahaya "Şanlı Cumhuriyet'imizin 100. yılı kutlu olsun" yazılı pankartla çıktı.
Stat: Atatürk Olimpiyat
Hakemler: Ali Şansalan, İsmail Çağlar Uyarcan, Mehmet Kısal
VavaCars Fatih Karagümrük: Emre Bilgin, Biraschi, Dresevic, Ceccherini, Levent Mercan, Feghouli, Nazım Sangare, Rohden, Eysseric, Can Keleş, Güven Yalçın
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Mehmet Can Aydın, Denswil, Baniya, Eren Elmalı, Berat Özdemir, Mendy, Visca, Abdülkadir Ömür, Fountas, Onuachu
Sarı kart: Dk. 44 Feghouli (VavaCars Fatih Karagümrük)Kaynak: AA