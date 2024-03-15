20. dakikada Eysseric'in pasında savunma arkasına sarkan Lasagna, ceza sahası içi sol çaprazından şut çekti. Kaleci Slowik, bu pozisyonda topu kornere çeldi.
37. dakikada Cicaldbau'nun ceza sahası dışı sol çaprazından kullandığı serbest vuruşta Nzonzi, penaltı noktası civarından topa kafa vurdu. Meşin yuvarlak auta çıktı.
43. dakikada Konyaspor öne geçti. Moreno'nun pasında savunma arkasına sarkan Ndao, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Ceza sahası içi sol çaprazından şut çeken Ndao, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-1.
Karşılaşma, konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Stat: Atatürk Olimpiyat
Hakemler: Bahattin Şimşek, Samet Çiçek, Hüseyin Aylak
VavaCars Fatih Karagümrük: Sirigu, Nazım Sangare, Biraschi, Salih Dursun, Levent Mercan, Rohden, Kourbelis, Can Keleş, Eysseric, Güven Yalçın, Lasagna
TÜMOSAN Konyaspor: Slowik, Ahmet Oğuz, Uğurcan Yazğılı, Hadebe, Guilherme, Soner Dikmen, Nzonzi, Ndao, Cicaldau, Moreno, Cikalleshi
Gol: Dk. 43 Ndao (TÜMOSAN Konyaspor)Kaynak: AA