9. dakikada gelişen Fenerbahçe atağında Ferdi Kadıoğlu'nun pasında ceza sahası sol çaprazda topla buluşan Dzeko'nun şutunda, kaleci Yusuf Karagöz meşin yuvarlağı kontrol etti.
11. dakika Eduardo'nun ceza sahası dışından şutunda Djiku'ya çarpan top kornere gitti.
39. dakikada Novais'in sağ köşeden korner atışıyla ceza sahasına gönderdiği ortada topla buluşan Aliti'nin şutunda, kaleci Livakovic gole izin vermedi.
43. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Dzeko'nun ceza alanında pasında sağ çaprazda topla buluşan İrfan Can Kahveci, topu ağlara gönderdi: 0-1.
Karşılaşmanın ilk yarısı, Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
Stat: Alanya Oba
Hakemler: Atilla Karaoğlan, Kemal Yılmaz, Süleyman Özay
Corendon Alanyaspor: Yusuf Karagöz, Augusto, Furkan Bayır, Aliti, Yusuf Özdemir, Coelho, Janvier, Efecan Karaca, Eduardo, Novais, Cordova
Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Becao, Djiku, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Fred, İrfan Can Kahveci, Szymanski, Tadic, Dzeko
Gol: Dk. 43 İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Dk. 21 Dzeko, Dk. 34 İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Dk. 40 Coelho (Corendon Alanyaspor)
AA