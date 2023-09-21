8. dakikada Club Brugge gole yaklaştı. Sabbe'nin sağdan ortasında Vanaken'in ceza sahası içinde yaptığı kafa vuruşunda, top direkten döndü.

11. dakikada Skov Olsen'in pasıyla sağdan ceza sahasına giren Sabbe'nin şutunda, kaleci Mert Günok topu uzaklaştırdı.

19. dakikada Skoras'ın ara pasıyla sol çaprazdan ceza sahasına giren Thiago'nun yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısında iki takım da gol atmayı başaramadı ve soyunma odasına 0-0 eşitlikle gidildi.

Stat: Jan Breydel

Hakemler: Aleksei Kulbakov, Dmitri Zhuk, Oleg Maslyanko (Belarus)

Club Brugge: Mignolet, Mechele, Sabbe, Spileers, De Cuyper, Skov Olsen, Vetlesen, Onyedika, Skoras, Vanaken, Thiago

Beşiktaş: Mert Günok, Rosier, Bailly, Amartey, Masuaku, Hadziahmetovic, Demir Ege Tıknaz, Gedson Fernandes, Rashica, Muleka, Aboubakar

Sarı kartlar: Dk. 40 Mechele (Club Brugge), Dk. 45+2 Amartey (Beşiktaş)

AA