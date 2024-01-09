4. dakika Rashica ceza sahası dışından harika vurdu, top kalecinin solundan ağlarla buluştu. 0-1 

23. dakika Cenk ceza sahası içi sağ çaprazdan şutunu çekti, top auta gitti.

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45. dakika Semih ceza sahası dışından vuruşunu yaptı, top kalecinin müdahalesine rağmen ağlarla buluştu. 0-2 

Müsabakanın ilk yarısı Beşiktaş'ın 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı. 

Stat: Çaykur Didi Stadyumu

Hakem: Abdulkadir Bitigen

Bitigen’in yardımcılıkları Volkan Ahmet Narinç ile Mustafa Savranlar. Dördüncü hakem ise Gürcan Hasova  

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Casper Hojer. Seyfettin Anıl Yaşar, Muhammet Taha Şahin, Emirhan Topçu, Jonjo Shelvey, Benhur Keser, Dal Varesanovic, Adolfo Gaich, Ibrahim Olawoyin, Altin Zeqiri

Teknik direktör: İlhan Palut

Beşiktaş: Mert Günok, Onur Bulut, Bakhtiyor Zaynutdinov, Tayyip Talha Sanuç, Umut Meraş, Amir Hadziahmetovic, Demir Ege Tıknaz, Gedson Fernandes, Milot Rashica, Semih Kılıçsoy, Cenk Tosun

Teknik sorumlu: Serdar Topraktepe