6. dakikada Beşiktaş öne geçti. Salih Uçan'ın pasıyla kontrol ettiği topu şık bir şekilde önüne alan Aboubakar, ceza sahası içi sağ çaprazdan dönerek yaptığı sert vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0.

21. dakikada siyah-beyazlı takım önemli bir gol fırsatından faydalanamadı. Hadziahmetovic'in soldan ortasında arka direkte Chamberlain'in uygun durumda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

Beşiktaş, ilk yarıyı 1-0 önde bitirdi.

Stat: Tüpraş Stadyumu

Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Mehmet Kısal, Hüseyin Aylak

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Bailly (Dk. 30 Necip Uysal), Amartey, Zainutdinov, Hadziahmetovic, Salih Uçan, Ghezzal, Chamberlain, Muleka, Aboubakar

İstanbulspor: Jensen, Duhaney, Okan Erdoğan, Mehmet Yeşil, Ali Yaşar, Muammer Sarıkaya, Loshaj, Mamadou, Ethemi, Ndao, Emir Kaan Gültekin

Gol: Dk. 6 Aboubakar (Beşiktaş)