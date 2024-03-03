2. dakikada Galatasaray 1-0 öne geçti. Kerem Demirbay'ın soldan kullandığı korner atışında, ceza sahası içinde oluşan karambolde Al-Musrati ters bir kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi.
19. dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Rashica'nın sol taraftan kullandığı kornerde, doğrudan kaleye yönelen top üst direğe çarparak auta gitti.
25. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun ceza sahası dışında sol çaprazından kullandığı frikikte, top yan ağlarda kaldı.
40. dakikada kendi yarı alanından aldığı topla Beşiktaş ceza sahasına kadar sokulan Kaan Ayhan, pasını Kerem Demirbay'a aktardı. Penaltı noktasına hareketlenen Kerem'in kayarak vuruşunda, zamanında kalesini terk eden Mert Günok'a çarpan meşin yuvarlak kornere gitti.
Müsabakanın ilk yarısı, 1-0 konuk ekibin üstünlüğüyle sonuçlandı.
Stat: Tüpraş
Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Kerem Ersoy
Beşiktaş: Mert Günok, Onur Bulut, Colley, Necip Uysal, Masuaku, Amartey, Al-Musrati, Rashica, Muçi, Semih Kılıçsoy, Cenk Tosun
Galatasaray: Muslera, Kaan Ayhan, Nelsson, Sanchez, Köhn, Kerem Demirbay, Torreira, Barış Alper Yılmaz, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi
Gol: Dk. 2 Al-Musrati (Kendi kalesine) (Galatasaray)Kaynak: AA