14. dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Ceza sahası dışı sağ çaprazda topla buluşan Onur Bulut, meşin yuvarlağı Aboubakar ile buluşturmak istedi. Kayserispor savunmasından seken topu Ghezzal önünde buldu. Cezayirli oyuncunun rakibindensıyrılıp ceza sahası içi sağ çaprazdan çektiği şutta meşin yuvarlak kaleci Bilal Bayazıt'tan döndü.
21. dakikada Eric Bailly'nin pasında sağ kanatta topla buluşan Onur Bulut, ceza sahasına ortaladı. Bailly'nin altıpas çizgisi üzerinden yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
41. dakikada Ghezzal'ın ceza yayının biraz gerisinden kullandığı serbest vuruşta top baraja takıldı. Cezayirli oyuncunun dönen topa yaptığı sert vuruş sonrası meşin yuvarlak yandan auta gitti.
45+3 Ghezzal'ın soldan kullandığı kornerde Cenk Tosun kafayla topa vurdu. Meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz tamamlandı.
Stat: Beşiktaş Park
Hakemler: Ali Şansalan, Cevdet Kömürcüoğlu, Mehmet Emin Tuğral
Beşiktaş: Mert Günok, Onur Bulut, Bailly, Colley, Masuaku, Hadziahmetovic, Salih Uçan, Chamberlain, Ghezzal, Cenk Tosun, Aboubakar
Mondihome Kayserispor: Bilal Bayazıt, Uzodimma, Jeanvier, Attamah, Carole, Ackah, Gökhan Sazdağı, Ramazan Civelek, Kartal Kayra Yılmaz, Mane, Thiam
AA