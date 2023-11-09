5. dakikada Bayern Münih etkili geldi ve Harry Kane'nin şutunda kaleci Muslera topu kornere çıkardı.
14. dakikada Bayern Münih'in Sane ile ceza sahası içerisinde girdiği mutlak gol pozisyonunu kaleci Muslera engelledi.
30. dakikada Goretzka'nın pasında topla buluşan Sane'nin şutunu kaleci Muslera çeldi.
43. dakikada Galatasaray tehlikeli geldi. Icardi'nin şutunu Neuer kurtardı. Pozisyonun devamında topla buluşan Ziyech'in ceza sahası içindeki şut denemesi rakip tarafından engellendi.
Mücadelenin ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi.
Stat: Allianz Arena
Hakemler: Antonio Emanuel Carvalho Nobre, Pedro Nuno De Sa Martins, Paulo Ricardo Duarte Bras (Portekiz)
Galatasaray: Muslera, Boey, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Angelino, Torreira, Kaan Ayhan, Ziyech, Kerem Aktürkoğlu, Zaha, Icardi
Bayern Münih: Neuer, Mazraoui, Upamecano, Kim, Davies, Goretzka, Musiala (Dk 40 Müller), Kimmich, Coman, Sane, Kane.
Sarı kartlar: Dk. 19 Davies (Bayern Münih), Dk. 34 Abdülkerim Bardakçı (Galatasaray)