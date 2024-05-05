15. dakikada RAMS Başakşehir öne geçti. Rakip yarı sahanın ortalarından paslaşılarak kullanılan serbest atışta Pelkas'ın, kaleyi cepheden gören bölgeden uzak mesafeden düzgün vuruşunda, yan direğe çarpan top ağlarla buluştu: 1-0.
24. dakikada RAMS Başakşehir farkı 2'ye çıkardı. Deniz Türüç'ün sağdan savunma arkasına derinlemesine pasına hareketlenen Davidson, kaleciyi çalımladıktan sonra altıpasın sağından topu boş kaleye gönderdi: 2-0.
26. dakikada ev sahibi ekip üçüncü gole çok yaklaştı. Ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Deniz Türüç'ün şutunda, kaleci Gianniotis topu altıpasın soluna doğru çeldi. Burada meşin yuvarlağı önünde bulan Figueiredo'nun bekletmeden şutunda, savunma topu çizgiden kornere yolladı.
İlk yarı, RAMS Başakşehir'in 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Stat: Başakşehir Fatih Terim
Hakemler: Mert Güzenge, Uğur Sarı, Murat Altan
RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Duarte, Ba, Opoku, Dubois, Onur Ergün, Deniz Türüç, Ömer Ali Şahiner, Pelkas (Dk. 25 Aleksic), Davidson, Figueiredo
Kasımpaşa: Gianniotis, Taylan Utku Aydın, Porozo, Yasin Özcan, Ben Ouanes, Gökhan Gül, Ngoy, Hajradinovic, Aytaç Kara, Oğulcan Çağlayan, Da Costa
Goller: Dk. 15 Pelkas, Dk. 24 Davidson (RAMS Başakşehir)
Sarı kartlar: Dk. 32 Ömer Ali Şahiner, Dk. 36 Deniz Türüç (RAMS Başakşehir)