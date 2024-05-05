Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'nın 2. ayağı Ankara'da gerçekleştirildi Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'nın 2. ayağı Ankara'da gerçekleştirildi

15. dakikada RAMS Başakşehir öne geçti. Rakip yarı sahanın ortalarından paslaşılarak kullanılan serbest atışta Pelkas'ın, kaleyi cepheden gören bölgeden uzak mesafeden düzgün vuruşunda, yan direğe çarpan top ağlarla buluştu: 1-0.

24. dakikada RAMS Başakşehir farkı 2'ye çıkardı. Deniz Türüç'ün sağdan savunma arkasına derinlemesine pasına hareketlenen Davidson, kaleciyi çalımladıktan sonra altıpasın sağından topu boş kaleye gönderdi: 2-0.

26. dakikada ev sahibi ekip üçüncü gole çok yaklaştı. Ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Deniz Türüç'ün şutunda, kaleci Gianniotis topu altıpasın soluna doğru çeldi. Burada meşin yuvarlağı önünde bulan Figueiredo'nun bekletmeden şutunda, savunma topu çizgiden kornere yolladı.

İlk yarı, RAMS Başakşehir'in 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Mert Güzenge, Uğur Sarı, Murat Altan

RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Duarte, Ba, Opoku, Dubois, Onur Ergün, Deniz Türüç, Ömer Ali Şahiner, Pelkas (Dk. 25 Aleksic), Davidson, Figueiredo

Kasımpaşa: Gianniotis, Taylan Utku Aydın, Porozo, Yasin Özcan, Ben Ouanes, Gökhan Gül, Ngoy, Hajradinovic, Aytaç Kara, Oğulcan Çağlayan, Da Costa

Goller: Dk. 15 Pelkas, Dk. 24 Davidson (RAMS Başakşehir)

Sarı kartlar: Dk. 32 Ömer Ali Şahiner, Dk. 36 Deniz Türüç (RAMS Başakşehir)