12. dakikada turuncu-lacivertli ekip öne geçti. Deniz Türüç'ün pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazda buluşan Piatek, meşin yuvarlağı yerden kale önüne gönderdi. Kaleci Erce'yi geçen topa uzanarak vuran Abeid, fileleri havalandırdı: 1-0.

21. dakikada Ömer Faruk Beyaz'ın kullandığı faulde altıpas gerisine gelen topa Burak Bekaroğlu kafayla vurdu. Meşin yuvarlak yan direkten döndü. Pozisyonun devamında Ömer Faruk'un yeniden ortasında yine Burak kafayla topu Cengiz Demir'e indirdi. Bu oyuncunun altıpas üzerinde uygun durumdaki kafa vuruşunda top yandan auta çıktı.

27. dakikada savunmadaki Duarte'ye yaptığı baskıyla topu kapan Dadashov, sol çaprazdan ceza sahasına girdi. Azerbaycanlı futbolcu, pasını penaltı noktası civarındaki Strandberg'e verdi. Bu oyuncunun uygun durumdaki vuruşunda top üstten auta gitti.

Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Başakşehir taraftarından Filistin'e destek

Turuncu-lacivertliler, İsrail saldırısı altındaki Filistin'e destek verdi. Kale arkasındaki taraftarlar, İsrail'in saldırısıyla çoğunluğunu çocuk ve kadınların oluşturduğu binlerce sivilin hayatını kaybettiği Filistin'i unutmadı.

Maç içinde, "Filistin'e özgürlük", "Çocuklar ölmesin" ve "Soykırıma 'dur' de" yazılı pankartlar açan taraftarlar, "Kahrolsun İsrail, Filistin'e özgürlük" şeklinde tezahüratlar yaptı.

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Burak Şeker, Mehmet Salih Mazlum, Ali Can Alp

RAMS Başakşehir: Volkan Babacan, Dubois, Duarte, Opoku, Lucas Lima, Berkay Özcan, Deniz Türüç, Abeid, Pelkas, Figueiredo, Piatek

Atakaş Hatayspor: Erce Kardeşler, Kerim Alıcı, Kilama, Burak Bekaroğlu, Cengiz Demir, Massanga, Strandberg, Dele-Bashiru, Ömer Faruk Beyaz, Rivas, Dadashov,

Gol: Dk. 12 Abeid (RAMS Başakşehir)

Sarı kart: Dk. 20 Opoku (RAMS Başakşehir)