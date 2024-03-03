3. dakikada Samsunspor gole yaklaştı. Sol kanattan Zeki'nin kullandığı kornerde ön direkte Mouandilmadji kafayı vurdu, top üst direkten geri döndü. Boşta kalan meşin yuvarlağı savunma uzaklaştırdı.
14. dakikada gelişen Başakşehir atağında, Samsunspor savunmasının arkasına atılan uzun topa hareketlenen Piatek, meşin yuvarlağı kontrol etti ve ceza sahasına girdi. Piatek'in sol çaprazdan şutunda, kaleci Okan topu kornere çeldi.
34. dakikada Samsunspor 10 kişi kaldı. 32. dakikada orta sahada Kemen ve Mouandilmadji arasında yaşanan mücadelede Kemen yerde kaldı. VAR'dan gelen uyarı sonrasında saha kenarına gelip pozisyonu izleyen hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy, Mouandilmadji'ye kırmızı kartını gösterdi.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.
Stat: Başakşehir Fatih Terim
Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Mehmet Kısal, Yusuf Bozdoğan
RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Dubois, Duarte, Opoku, Lima, Berkay Özcan, Deniz Türüç, Kemen, Aleksic, Davidson, Piatek
Yılport Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Satka, Drongelen, Soner Gönül, Osman Çelik, Taylan Antalyalı, Holse, Ntcham, Raman, Mouandilmadji
Kırmızı kart: Dk. 34 Mouandilmadji (Yılport Samsunspor)Kaynak: AA