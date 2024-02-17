5. dakikada Bytqi'nin sol çaprazdan ortasında ceza sahasında iyi yükselen Buksa'nın kafayla şutunda top üstten auta çıktı.
6. dakikada Sambissa'nın ceza sahasından şutunda meşin yuvarlak kaleci Leite'nin müdahalesiyle dışarıya gitti.
14. dakikada Antalyaspor öne geçti. Ramzi Safuri'nin sol çaprazdan ortasına arka direk gerisinde iyi yükselen Van de Streek'in kafayla pas verdiği Buksa, kale çizgisi önünden yaptığı vuruşla topu filelere gönderdi: 1-0.
16. dakikada Akdeniz ekibi farkı 2'ye çıkardı. Güray Vural'ın derinlemesine pasında ceza sahası sol çaprazda topla buluşan Buksa'nın şutunda meşin yuvarlak, kaleci Alp Arda'nın solundan direğe çarpıp ağlarla buluştu: 2-0.
43. dakikada Emir Kaan Gültekin'in ceza sahası dışından sert ve düzgün şutunda kaleci Leite, gole izin vermedi.
Karşılaşmanın ilk yarısını Bitexen Antalyaspor 2-0 önde bitirdi.
Stat: Corendon Airlines Park Antalya
Hakemler: Mehmet Türkmen, Esat Sancaktar, Yusuf Bozdoğan
Bitexen Antalyaspor: Leite, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Bahadır Öztürk, Güray Vural, Kaluzinski, Van de Streek, Saric, Ramzi Safuri, Bytyqi, Buksa
İstanbulspor: Alp Arda, Sambissa, Mehmet Yeşil, Deli, Coly, Ali Yaşar, Vefa Temel, Vorobjonas, Jackson, Mamadou, Emir Kaan Gültekin
Goller: Dk. 14 ve 16 Buksa (Bitexen Antalyaspor)
Sarı kart: Dk. 44 Deli (İstanbulspor)