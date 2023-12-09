7. dakikada Bitexen Antalyaspor öne geçti. Ömer Toprak'ın pasında Veysel Sarı, ceza sahası sol çaprazdan şutuyla meşin yuvarlağı kaleci Dituro'nun sağından ağlara gönderdi: 1-0.

13. dakikada ev sahibi ekip farkı 2'ye çıkardı. Safuri'nin ceza alanında topla buluşturduğu Buksa, meşin yuvarlağı kaleci Dituro'nun sağından filelerle buluşturdu: 2-0.

28. dakikada Güven Yalçın'ın ceza sahası dışından şutunda top yandan auta çıktı.

42. dakikada konuk ekip farkı 1'e indirdi. Sağ kanattan Eysseric'in pasında ceza sahasında arka direk önünde topla buluşan Güven Yalçın, havalandırdığı topu röveşatayla kaleci Ataberk Dadakdeniz'in solundan ağlara gönderdi: 2-1.

45+3. dakikada Bitexen Antalyaspor 10 kişi kaldı. Erdal Rakip'in orta sahada Shukurov'a müdahalesini faul olarak değerlendiren hakem Çağdaş Altay, bu oyuncuya önce sarı kart gösterdi. VAR odasının uyarısı üzerine pozisyonu yeniden inceleyen Altay, Erdal Rakip'i kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.

Karşılaşmanın ilk yarısını Bitexen Antalyaspor 2-1 önde bitirdi.

Stat: Corendon Airlines Park Antalya

Hakemler: Çağdaş Altay, Yusuf Bozdoğan, Kamil Çetin

Bitexen Antalyaspor: Ataberk Dadakdeniz, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Ömer Toprak, Erdoğan Yeşilyurt, Erdal Rakip, Saric, Jehezkel, Safuri, Bytyqi, Buksa

VavaCars Fatih Karagümrük: Dituro, Veseli, Biraschi, Ceccherini, Levent Mercan, Feghouli, Shukurov, Mendes, Eysseric, Can Keleş, Güven Yalçın

Goller: Dk. 7 Veysel Sarı, Dk. 13 Buksa (Bitexen Antalyaspor), Dk. 42 Güven Yalçın (VavaCars Fatih Karagümrük)

Kırmızı kart: Dk. 45+3 Erdal Rakip (Bitexen Antalyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 22 Veysel Sarı (Bitexen Antalyaspor), Dk. 6 Shukurov, Dk. 22 Güven Yalçın, Dk. 30 Levent Mercan (VavaCars Fatih Karagümrük)