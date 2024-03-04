10. dakikada Ogün Özçiçek'in ceza sahası dışından sert şutunda, kaleci Leite topu kornere çeldi.

13. dakikada Ufuk Akyol'un pasıyla ceza sahasında topla buluşan Van de Streek'in şutunda, meşin yuvarlak öne çıkan kaleci Nita'nın müdahalesiyle yükseklik kazandı. M'Bakata'nın kale çizgisi önünde kafayla uzaklaştırmak istediği topu önünde bulan Van de Streek, Buksa'ya pasını verdi. Bu futbolcunun şutunda, kaleci Nita'yı geçen meşin yuvarlağı M'Bakata çizgi üzerinde uzaklaştırarak gole izin vermedi.

14. dakikada Larsson'un sağ köşeden kullandığı kornerde, ön direkte topla buluşan Bünyamin Balcı kafayla aşırttı. Topu önünde bulan Buksa'nın şutunda, kaleci Nita gole izin vermedi.

40. dakikada Bitexen Antalyaspor 1-0 öne geçti. Bünyamin Balcı'nın sağ kanattan yaptığı ortada ceza sahasında iyi yükselen Larsson'un kafayla vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Nita'nın solundan ağlara gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Bitexen Antalyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Stat: Corendon Airlines Park Antalya

Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Emir Eray Eyisoy, Bersan Duran

Bitexen Antalyaspor: Leite, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Bahadır Öztürk, Güray Vural, Kaluzinski, Van de Streek, Saric, Ufuk Akyol, Larsson, Buksa

Gaziantep FK: Nita, Furkan Soyalp, Nkoulou, Djilobodji, Mustafa Eskihellaç, M'Bakata, Maxim, Ogün Özçiçek, Max Gradel, Markovic, Dragus

Gol: Dk. 40 Larsson (Bitexen Antalyaspor)

Sarı kart: Dk. 43 Markovic (Gaziantep FK)