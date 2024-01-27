23. dakikada Pendikspor'un sol kanattan geliştirdiği atakta Halil Akbunar'ın ceza sahasına gönderdiği ortaya iyi yükselen Umut Nayir'in kafa vuruşunda, top kaleci Ertuğrul Taşkıran'da kaldı.
32. dakikada sağ kanattan gelişen Alanyaspor atağında Oğuz Aydın'ın pasında ceza sahası çaprazında topla buluşan Novais'in şutunda, top direğin üstünden az farkla auta çıktı.
40. dakikada Alanyaspor'da kaleci Ertuğrul Taşkıran'ın uzun gönderdiği topta savunma arkasına sarkan Oğuz Aydın'ın vuruşu direğin yanından dışarı çıktı.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere sona erdi.
Stat: Alanya Oba Stadı
Hakemler: Volkan Bayarslan, Samet Çavuş, Mehmet Salih Mazlum
Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Lima, Aliti, Balkovec, Richard, Leroy Fer, Oğuz Aydın, Novais, Yusuf Özdemir, Efecan Karaca
Siltaş Yapı Pendikspor: Erdem Canpolat, Erdem Özgenç, Alpaslan Öztürk, Rassoul, Sequeira, Gökcan Kaya, İbrahim Akdağ, Halil Akbunar, Thiam, Erencan Yardımcı, Umut Nayir
Sarı kart: Dk. 36 Aliti (Corendon Alanyaspor)Kaynak: AA