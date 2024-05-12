24. dakikada gelişen Beşiktaş atağında Muçi, ceza sahası dışında Fer'in müdahalesi sonucu yerde kaldı. Serbest vuruşu kullanan Masuaku'nun şutunda, barajı geçen top üst direğe çarpıp dışarı çıktı.
29. dakikada Alanyaspor'un ortadan geliştirdiği atakta Eduardo, topu ceza sahası içinde Hwang ile buluşturdu. Bu futbolcunun kaleyi çapraz gören noktada çektiği şutta Mert Günok, meşin yuvarlağı kornere çeldi.
38. dakikada Alanyaspor'un sağ kanattan geliştirdiği atakta Oğuz Aydın'ın ceza sahası içine yerden gönderdiği topa Hwang gelişine vurdu ama meşin yuvarlak direğin yakınından dışarı gitti.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.
Stat: Alanya Oba Stadı
Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Furkan Ürün, Volkan Ahmet Narinç
Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Fatih Aksoy, Aliti, Balkovec, Coelho, Fer, Oğuz Aydın, Augusto, Eduardo, Hwang
Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Necip Uysal, Tayyip Talha Sanuç, Masuaku, Salih Uçan, Gedson Fernandes, Onur Bulut, Muçi, Cenk Tosun, Muleka