17. dakikada gelişen Kayserispor atağında Thiam, karşı karşıya kaldığı kaleci Gökhan Akkan'ı geçemedi. Dönen topu önünde bulan Cardoso'nun şutunda, kaleye giden meşin yuvarlağı Rizespor defans oyuncuları uzaklaştırdı.

26. dakikada Kayserispor'un sağ kanattan kazandığı serbest vuruşta, Cardoso'nun ceza sahasına ortasında, müsait durumdaki Ali Karimi'nin vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

31. dakikada Kayseri ekibi öne geçti. Sol kanatta topla buluşan Cardoso'nun ceza sahasına ortasına Thiam'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst direğe çarparak içeri girdi: 1-0

38. dakikada gelişen Rizespor atağında ceza sahası dışında topla buluşan Gaich'in sert şutunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

Maçın ilk yarısı Kayserispor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Öte yandan, iki takım sahaya birlikte, "Gazze'de yapılan zulmü kınıyoruz" yazılı pankart ile çıktı. Müsabaka öncesi Filistin'de hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu.

Stat: RHG Enertürk Enerji

Hakemler: Burak Şeker, Ali Tuna, Ali Can Alp

Mondihome Kayserispor: Bilal Bayazıt, Hosseini, Attamah, Carole, Kartal Kayra Yılmaz, Cardoso, Gökhan Sazdağı, Ali Karimi, Kemen, Morte, Thiam

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Mocsi, Muhammet Taha Şahin, Emirhan Topçu, Halil İbrahim Pehlivan, Varesanovic, Shelvey, Olawoyin, Benhur Keser, Sauerbeck, Gaich

Gol: Dk. 31 Thiam (Mondihome Kayserispor)

Sarı kart: Dk. 40 Morte (Mondihome Kayserispor)