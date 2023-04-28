Deprem bölgesi ayağa kalkana kadar bölgeden ayrılmayacaklarını altını çizen İlk Umut Derneği Eğitim Koordinatörü Oktay Ön, İlk Umut Derneği’nin faaliyetleri ile ilgili bilgilendirme yaptı. Yaptığı açıklamada Oktay Ön, “İlk Umut Derneği depremin ilk gününden itibaren AFAD koordinatörlüğünde Gaziantep, Kahramanmaraş ve Hatay'da yapılan arama kurtarma çalışmalarına profesyonel ekibimizle destek verdik. Arama kurtarma çalışmalarını yürüttüğümüz süreçte, Amerikan yardım kuruluşu Samaritan's Purse ve derneğimiz ortaklığıyla Antakya'da Sahra Hastanemizi kurduk. Hatay’ın Belen, Samandağ ve Dörtyol ilçelerinde 3000 adet ile başlattığımız ve farklı bölgelere yaptığımız dağıtımlarla 7000 adete yükselttiğimiz çadır kent projemiz ile bu bölgelerdeki barınma ihtiyacını büyük ölçüde karşıladık ve karşılamaya devam ediyoruz. Her çadırın içine yatak, nem bariyerli yatak kılıfı, nevresim, yastık, yorgan, battaniye ve 2 adet lambadan oluşan kitlerimizi teslim ediyoruz. Sahra Hastanemizin bulunduğu Hatay Eğitim Araştırma Hastanesi çevresi başta olmak üzere, farklı birçok noktada depremden etkilenen vatandaşlarımızın ve bölgede hizmet gösteren tüm yardım kuruluşu personelinin hijyenik koşullarda çamaşır yıkama, duş ve tuvalet ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için birçok mobil hijyen tırı ve mobil hijyen noktalarımızı konumlandırdık. Toplamda 120 adet konumlandıracağımız mobil hijyen noktalarımızı sürekli olarak barınma bölgelerinin yoğun olduğu alanlara göndermeye devam ediyoruz. Depremin ilk gününden itibaren ilk olarak Hatay'da faaliyete geçirdiğimiz mobil fırınımız ile, daha sonra Kahramanmaraş'ta başlattığımız ücretsiz ekmek projesi kapsamında günlük yaklaşık 10.000 ekmek dağıtımı yaptık. Her gün, Kahramanmaraş Onikişubat Mahallesi’nde ücretsiz ekmek dağıtımımız sabah 9:00 ile akşam 18:00 arasında devam etmekte olup, Karaziyaret Mahallesi’ndeki 2. ücretsiz ekmek dağıtım noktamızda da saat 11:00’den itibaren 1500 ekmek dağıtımı yapıyoruz. Ekiplerimiz, Kahramanmaraş, Hatay ve Gaziantep başta olmak üzere depremden etkilenen tüm bölgelerimizde il, ilçe, mahalle, kasaba ve köyleri dolaşarak depremzedelerimizin gıda-hijyen-bebek setleri, içme suyu, kıyafet, mont ve ayakkabı gibi ihtiyaçlarını ulaştırdık ve ulaştırmaya devam ediyor. Bu faaliyetlerin dışında belirli aralıklarla Kahramanmaraş ve Hatay’da kuaför ve berber gönüllülerimizle birlikte kadın, erkek ve çocuk depremzedelerimize kuaför hizmeti verdik ve belirli aralıklarla bu hizmeti vermeye devam ediyoruz.” dedi.

SAHRA HASTANESİ İLE UMUT OLUYORLAR

Oktay Ön, “İlk Umut Derneği olarak 6 Şubat 2023 tarihinde saat 04.17 de gerçekleşen Kahramanmaraş merkezli deprem felaketini haber alır almaz vakit kaybetmeden bölgede yerimizi aldık. Karşılaştığımız manzara, adına “Asrın Felaketi” denen bu afetin ne derece büyük olduğunu doğrulayacak bir buzdağının sadece görünen kısmıydı. Bu büyüklükte bir afet için ilk olarak sağlamamız gereken hizmetin afetzede vatandaşlarımıza sağlık ve tıbbi yardım malzemelerinin ulaştırılmasına aracılık etmek olduğunu o dakika anlamıştık. Gaziantep Afad İl Müdürlüğü Yerleşkesi'nde kurulan Afet Koordinasyon Merkezi'nde Bakanlarımız ve Afad yetkililerimiz ile yaptığımız görüşmeler sonrasında kendilerinin destekleri ve yönlendirmeleri sayesinde afetten en ağır şekilde etkilenen İllerimizin başında gelen Hatay'ımız için uluslararası insani yardım kuruluşu Samaritan's Purse destekleri ile depremin ilk günlerinden itibaren 52 yatak kapasitesi, 105 personeli, 3 ameliyathanesi, 1 yoğun bakım ünitesi ve 1 eczanesi ile birlikte gece gündüz demeden, durmadan ve yorulmadan bugüne kadar 8.604 yaralı ve hasta vatandaşımıza sağlık hizmeti veren ve 270 yaralı afetzedemizin ameliyatını gerçekleştiren Sahra Hastanemizin kurulması konusunda fikir birliğimiz oluştu. Ve 1 Nisan 2023 günü saat 07.00 itibariyle hizmetlerine devam eden hastanemizi Sağlık Bakanlığı'mıza bağışlama kararı aldık. Hastanemiz bundan sonra Bakanlığımızın Pandemi salgınından bu yana insanüstü bir gayret ile çalışan, bunca yorgunluğa rağmen deprem bölgelerinde hizmetlerine devam eden kıymetli sağlık çalışanları ve personelleri aracılığı ile milletimizin her bir evladına umut olmaya ve sağlık aşılamaya devam edecektir.” İfadelerini kullandı.

OYUN VE EĞİTİM ÇADIRLARI İLE ÇOCUKLAR NEŞE DOLU

İlk Umut Derneği Eğitim Koordinatörü Oktay Ön, “Oyun, çocukların o kadar ayrılmaz bir parçasıdır ki, oyun oynama fırsatı bulamayan bir çocuk, çocukluğunun büyük kısmından mahrum kalır. Gençler ve yetişkinler için de oyun gerekliliktir. Bu sebeple deprem bölgesinde arama kurtarma faaliyetleri tamamlanır tamamlanmaz, eğitim koordinatörümüz oyun çadırları için çalışmalara başladı.

Anaokulu sınıfları gibi dizayn ettiğimiz oyun çadırlarının yer minderleri, bu çadırlara özel üretiliyor. Minderinden çadırına, masa sandalyesinden, kitaplıklarına, oyun gruplarından, kırtasiyesine, oyuncaklarına ve kitaplarına her alanda 200 kadar destekçi ile var ettik çadırlarımızı. İlkini 23 Şubat’ta kurduğumuz çadırımız faaliyetlerine hala devam ediyor. Belen ve Karaçay’daki oyun çadırlarımızda MEB iş birliği ile öğretmenlerimiz görev almakta. İlk Umut olarak biz haftada birkaç defa psikologlarımız yardımıyla farklı etkinlikler de düzenliyoruz. Düzenli olarak çocukları yeni isimler ile bir araya getiriyoruz. Örneğin bu hafta Eğitim Yatırımcısı Cihan Baba, Yazar, Eğitmen Burcu Haboğlu Baba’yı ağırladık. Çocuklarımızla eğitim sohbetleri gerçekleştirdik. Yazar olan Burcu Haboğlu Baba kendi yazdığı kitabı “Annem Bir Sihirbaz”ı imzalayarak çocuklarımıza hediye etti. Bunun yanı sıra öğrencilerimizin sınavlarını unutmuyoruz. Ayrıca öğretmenlerimiz özellikle sınavlara hazırlanan öğrencilerimiz için eğitim çadırları talep etti. Bugün itibariyle 3 oyun ve 2 eğitim çadırımız, 10’dan fazla öğretmenimiz, 2 psikoloğumuz ve eğitim koordinatörümüzle birlikte faaliyetlere devam etmekteyiz. Ayrıca çeşitli eğitmen, yazar, öğretmen ve gönüllülerle farklı etkinlikler de gerçekleştirilmektedir.

Çadırlar sadece içiyle değil, çadır çevresiyle de oyun ve eğitimle birlikte psikososyal destek için de sosyal bir ortam oluşturmaya devam ediyor. Önümüzdeki hafta sonunda 1 oyun ve 1 eğitim çadırı daha kurmak için çalışmalarımıza devam etmekteyiz. Bu çadırların bölgede okullar açılana kadar olası tüm ihtiyaçları da yine derneğimiz tarafından karşılanacaktır.” dedi.