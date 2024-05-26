Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan İlhan Palut, ligin son haftasında birçok takımın kritik karşılaşmalar oynadığını söyledi.

Palut, sezon boyunca Avrupa kupalarına gitme iddialarını sürdürmeye çalıştıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Avrupa iddiasını uzun süre sürdürebildiğimiz bir sezonda, bir önceki periyottaki 3 maçta maalesef kırılma anları, son dakika golleriyle bir şekilde uzaklaştık ve bugünkü maça geldik. Bugün de iyi mücadele etmek istiyorduk. Takımda birçok eksiğimiz vardı ama ona rağmen sahaya sürdüğüm oyuncular ellerinden geleni yaptılar. Böyle durumlarda, takım ve teknik adam olarak motivasyonu en 'top' haline ulaştırmakta zorlanıyoruz. Bugün Hatayspor daha hazır, hedefe kilitlenmiş bir görüntü verdi ve kazandılar. Onları tebrik ediyorum. Bir sezon bitti. Galatasaray'ı kutluyorum. Küme düşen takımlara da geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Oyuncalarıma da sezonda göstermiş oldukları mücadeleden dolayı teşekkür ediyorum."