FUNDA AKOSMAN

Sürdürülebilir iletişimde anahtar kelime Samimiyet diyen İntersis Ajans Başkanı Demet Aydın; farklı sektörlerde stratejik marka danışmanlığı veriyor ve markaların iletişim süreçlerini yönetiyor. Dünya’da iletişim sektöründe gelinen noktada fabrikasyon ajansların değil “Tailor Made” kavramına fokuslanan ajansların geleceğinin olacağını belirten Demet Aydın Pandemi sonrası süreci değerlendirdi.

Pandemi sonrası iletişim sektöründe neler oluyor?

İçinde bulunduğumuz zamanın “4. Endüstriyel Devrim” olarak tanımlanmasına neden olan teknolojik gelişmeler, en çok iletişim ve pazarlama sektöründe etki yaratıyor. Süreç adaptasyonu sektör için çok değerli. Ama büyüyen teknoloji bir yandan yarattığı yapay sanal alanlarla büyüyen yalnızlıklar yaratıyor. Bireyselleşmeye doğan yeni kuşak için bu çok doğal bir süreç olsa da, geçiş yaşayan kuşaklar için hala bir araf durumu mevcut. Bu nedenle pazarlama ve iletişimde her zaman samimi, şeffaf iletişimin kazanacağına inanıyoruz. Diğer taraftan, Pandemi süreci ile artan farkındalık, doğayı ve kıt kaynakları doğru kullanma süreci gastronomi alanında çalışan şefleri de aynı oranda etkiledi diyebiliriz. Ajans olarak önem verdiğimiz değerleri yansıttığımız profesyonel alanlarımızdan biri olan Gastronomi’de temsil ettiğimiz Masterchef Moderatörü şef Mehmet Yalçınkaya ile başlattığımız “Mutfakta Sıfır Atık”, “Atıksız Sohbetler” gibi farkındalık projeleri ile ürünün değerini, kıt kaynakların doğru kullanımı ile tarım, balıkçılık alanında yaratılabilecek farkları anlatmaya fokuslandığımız projeler yarattık. Atık konusunda doğru saklama koşullarından, ihtiyaç fazlası satın almaya kadar yaptığımız yanlışları anlattığımız ve sadece Türkiye’de değil yurtdışında da kitlelerle buluştuğumuz projeleri hayata geçirdik. Gastronomide hizmet verenler kadar, öğrencilerin, ev hanımlarının ve profesyonellerin konuya olan bakışını değiştirdiğimizi ve farkındalıklarına katkı sunduğumuzu düşünüyorum. Bir diğer yandan Gastronominin dünyaya olan etkisi kadar, sürdürülebilir bölgesel kalkınmaya etkisinin önemi eko-gastronomi yani nitelikli sağlıklı ürünlerin gastronomik tekniklerle ekonomik döngünün yaratılması içinde olduğu ilham verici konuşmalara aracı olduk. Bu noktada ajansımızın temsil ettiği sektör duyaeni Masterchef Mehmet Yalçınkaya ile yaklaşık 7 yıldır süren iş ortaklığımız bizim içinde sektör dinamiklerini anlama ve keşfetme süreci yarattı.

Dünya’da bu konuda oluşan yeni değerler neler?

Lüksün demokratikleşmesi uzun süredir konuşulan bir değer örneğin. Tüketicinin fiyat fayda endeksini daha çok değerlendirdiği bir süreçten geçiyoruz. Bu noktada markalara üretim maliyetlerini düşürmek için daha çok çalışmak noktasında sorumluluklar düşüyor diyebilirim. Ambalajları sadeleştirmek bunlar için bir yol olabilir. Biz Gastronomi alanında bu konuyu masaya yatırdık ve Affordable Luxury-Ulaşılabilir Lüks kavramını uygulamaya başladık diyebilirim. Mevsiminde tüketilecek ürünler,bölgedeki esnafı destekleyecek satın alma süreçleri, atık yönetimi masaya gelecek ürün maliyetlerini kendi döngüsünde azaltacak ve daha ulaşılabilir kılacaktır diye düşünüyoruz.