İletişim Başkanlığı'ndan Ankara'daki patlama ile ilgili Twitter hesabından paylaşımda bulundu. İletişim Başkanlığı Twitter’da yaptığı paylaşımda, Ankara’nın Elmadağ ilçesinde faaliyet gösteren MKE Roket Patlayıcı Fabrika’ndaki patlama ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan’nın Yaşar Güler’i arayarak bilgi aldığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan meydana gelen olayla ilgili kurumlarca tahkikat başlattığı talimatını verdiği ve milletimize taziye mesajlarını ilettiğinin belirtildiği paylaşım şu şekilde:

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’nın Elmadağ ilçesinde faaliyet gösteren MKE Roket ve Patlayıcı Fabrikası’ndaki patlama ile ilgili Milli Savunma Bakanı Sayın Yaşar Güler’i telefonla arayarak bilgi almıştır. Görüşmede Cumhurbaşkanımız, patlamada şehit olan 5 işçi kardeşimize Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dilemiştir. Meydana gelen olaya ilişkin ilgili kurumlarımızca tahkikat başlatılması talimatını da veren Cumhurbaşkanımız, ordumuza ve milletimize taziye dileklerini iletmiştir.

HABER:MERVE ELÇİ