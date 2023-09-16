Haber: Duha Sena Oskay

Saldırı sırasında çok sayıda kişi Bay Price'ın köpeklerini kurtarmak için çaresizce müdahale etmeye çalıştı ve polis, güvenlik nedeniyle saldırı devam ederken çocukların okuldan ayrılmasını engelledi.

Saldırı sırasında birkaç kişi çaresizce müdahale edip köpekleri Bay Price'ın üzerinden kurtarmaya çalıştı.

Korkunç saldırı sırasında Bay Price, hayati tehlike oluşturan çok sayıda yaralanmaya maruz kaldı ve durumu kritik bir şekilde hastaneye kaldırıldı.

Silahlı polis de dahil olmak üzere acil servisler saat 15.15'ten kısa bir süre önce çağrıldı.

Bu öğleden sonra polis, cinslerini doğrulamak için çalışmaya devam ederken her iki köpeğin de öldüğünü doğruladı. Köpeklerden biri "zaptedilirken", diğeri ise veteriner tarafından yapılan enjeksiyondan sonra öldü.

Memurlar, tehlikeli biçimde kontrolden çıkmış ve yaralanmalara neden olan köpeklerden sorumlu olduğu şüphesiyle tutuklanan 30 yaşındaki bir adamın, kasıtsız adam öldürme şüphesiyle tekrar tutuklandığını doğruladı.