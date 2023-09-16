Haber: Duha Sena Oskay

Anthony Loffredo, kendisine "Siyah Uzaylı Projesi" adını verdiği vücut değişiklikleri ve dövmeler üzerinde onlarca yıl harcadı .

Dönüşümünün%62'sini tamamladı ancak Fransız, arayışını henüz tamamlamadı.

Modu bağımlısı adam, olabildiğince insanlık dışı görünmek amacıyla burnunu, kulaklarını ve iki parmağını kesti.

Ayrıca yolculuğunun ardından gözbebeklerini mürekkepledi ve 1,4 milyon Instagram hayranıyla birlikte yeşil çatallı bir dile sahip oldu.

Anthony, son gönderisinde benzersiz görünümünü sergileyerek kendisini "çok çılgın" olarak nitelendirdi.

İnstagramda takipçilerine şöyle seslendi: "Ben deli değilim, çok deliyim." İlginç bir şekilde takipçilerinden olumlu tepki alıyor.

Anthony eskiden "çok seksi bir adam" olduğunu ama "gerçek bedeni olmadığı" için kendisini dönüştürmesi gerektiğini hissettiğini söylüyor.