Daha önce bir çok başarılı projelere imza atan ve özellikle “Kaçış 1950” ile “Dedemin Gözyaşları” isimli sinema filmleriyle bir çok önemli festivallerden ödül alan ödüllü yönetmen İhsan Taş, şimdi de gözünü Altın Portakal’a dikti.

İhsan Taş “Dedemin Gözyaşları” filmi ile 2022 yılında Elazığ Çayda Çıra Film Festivalinde Halk Jürisi “En iyi film” ödülünü kazanmış ve hemen ardından 2023 yılında 30.cusu düzenlenen Adana Altın Koza Film Festivalinde de filme “özel gösterim” yapılarak, Başkan Zeydan Karalar tarafından filmin yapımcıları İhsan Taş, Oktay Öndeş ve filmin başrol oyuncusu Halil Ergün’e plaket takdim edilmişti.

Bir dede ile lösemi hastası torununun hayat hikâyesini konu alan ve kadrosunda Halil Ergün, Erkan Petekkaya, Seda Tosun, Cem Kılıç, Turgay Tanülkü, Aliye Uzunatağan ve Ali İpin gibi birbirinden usta isimlerin yer aldığı filmin senarist ve yönetmenliğini de üstlenen İhsan Taş, 2023’te iptal edilen Antalya Altın Portakal Film Festivaline başvurusunu yaptığını belirterek bu yıl düzenlenecek festivale filmini yeniden yollayacağını söyledi.

"Teorem" Bilim Kurgu Filmi Sinema Severle Buluşmaya Hazır !

Yapımcılığını Erman Er filmin yaptığı Yönetmen koltuğumda Erman Er'in oturduğu dram ve bilim kurgu türündeki "Teorem" filminin oyuncu kadrosunda Sadi Celil Cengiz ,Doğa Ekin Yavuz , Gencer Güvercin , Ayhan Taş , ve Baran Akkuş gibi isimler yer aldı.

İzmir , İstanbul'da çekilen "Teorem " filminin tanıtımı Westin Nişantaşı otelde oyuncuların katılımıyla gerçekleşti.

Türkiye'de çekilen konu bazında ilk kez çekilen bir film. Filmin hikayesi ; Başrol oyuncusu Sadi Celil Cengiz fizikçi genç bir bilim adamını canlalnrıyor.

Diğer başrol oyuncusu Gencer Güvercin Ünlü bir motorsiklet sürücüsünün başından geçen doğa üstü olayları konu alan bilim kurgu türünde bir.

"Teorem" filmi sinema severlerle buluşmaya hazır

"Karanlıktan Kaçış" Filminin Galası Yapıldı

Büyük heyecan ve merakla beklenen yeni bir gerilim, suç ve gizem filmi olan “Karanlıktan Kaçış”, izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor. Yönetmenliğini Tolga Toga’nın üstlendiği ve başrollerinde Tuvana Türkay, Serhat Teoman ve Saygın Soysal’ın yer aldığı film, Her Ağlayan Güçsüz Değildir! Mottosu ile 29 Mayıs akşamı ihtişamlı bir Gala Gecesi ile davetlilerin karşısına çıktı.

Emeği geçen herkes gecede hazır bulunurken, Sesversus A Capella Grubu müzik ziyafeti sundu. Film çekim sırasında Tuvana Türkay’ın giydiği kostüm “Kadına Şiddet” konusuna dikkat çekmek amacı ile açık artırmaya çıkarıldı ve artırma sırasında kostüm Sn Elif Ülger Yalçın tarafından 60 Bin TL’ye satın alınarak Mor Çatı Derneği’ne bağışlandı.

Film 31 Mayıs 2024 tarihinde Türkiye ve KKTC sinemalarında olacak.

Başarılı gazeteci Anıl, yaşadığı büyük ihanetin ardından derin bir bunalıma sürüklenir ve şehrin karmaşasından uzaklaşarak sakin bir orman evine yerleşir. Ancak beklenmedik bir kaza sonucu tanıştığı Esin, Anıl’ın planlarını alt üst eder. Esin, amnezi hastası olmasıyla birlikte, peşindeki tehlikelerden kaçarken Anıl’ın da hayatını alt üst eder. Anıl, Esin’i saklamak zorunda kalır ve bu kaçış onları beklenmedik bir yolculuğa sürükler.

Geçtiğimiz günlerde ilk fragmanı yayınlanan “Karanlıktan Kaçış”, izleyicilere gerilim dolu anlar yaşatırken, psikolojik derinliği ve gizemiyle de dikkat çekiyor. Başrollerde Tuvana Türkay ve Serhat Teoman, karakterlerin karmaşıklığını ve duygusal derinliğini ustalıkla yansıtıyorlar. Film ayrıca Saygın Soysal, Burak Sarımola, Asuman Dabak, Sefa Zengin, Melih Özkaya, İpek Arkan gibi deneyimli oyuncuları da kadrosunda bulunduruyor.

İpek Tuzcuoğlu’nun Aşk Şiirleri Kitabı ‘Yarım’ Yakında Raflarda!

İpek Tuzcuoğlu, Kapadokya’da yazdığı şiirlerini ‘Yarım’ adlı kitapta topladı. Kitap, Haziran’da okuyucularla buluşacak

Oyuncu İpek Tuzcuoğlu Kapadokya ’da dizi çalışması süresince kaldığı 8 ay boyunca yazdığı şiirleri ve aforizmaları “Yarım” isimli aşk şiirleri kitabında topladı. Tuzcuoğlu Alfa Yayın Grubu’nun bünyesinde bulunan ‘ Mona Kitap ’tan Haziran ayında okuyucularla buluşturacağı kitabının fotoğraf çekimi için kamera karşısına geçti.

Başarılı fotoğrafçı Murat Kalyoncu ile stüdyoya giren İpek Tuzcuoğlu objektiflere birbirinden güzel pozlar verdi.

Kitabı için heyecanlı olduğunu dile getiren ünlü oyuncu “Kitabımın çıkmasını ve okurlarla buluşmasını heyecanla bekliyorum. Ayrıca kitabın içinde okuyucuları çok güzel sürprizler bekliyor. Yakında onu da paylaşacağım” diye konuştu.

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"Kıyma " Orman Kanunları Dijital Platformda Yayında !

Türkiye’nin lider yerli online video platformu BluTV’nin, ‘Sıfır Bir Adana’ ve ‘Sokağın Çocukları’ yaratıcılarından ortaya çıkan, sadık bir izleyici kitlesine sahip olan, macera ve komediyi bir arada sunan ‘Kıyma’ bu kez film oldu. ‘Kıyma: Orman Kanunları’ filmiyle sevenleri karşısına çıkacak olan ekip kendilerini yine bir serüvenin içinde bulacak.

Filmin konusu şöyle: Ömer, Tufan ve Poyraz yazın İstanbul’da işlerinin azalmasına bir çare bulmaya çalışırlar. Çözüm olarak Bodrum’a gittikleri anda ise kendilerini bir yarışmanın içinde bulurlar. Bir yandan eğlenceye ve gece hayatına dahil olurken diğer yandan da yarışmanın zorluklarını yaşarlar.

Ronaldo’nun tatil için Bodrum’a geleceği haberi ise tüm ilçeyi karıştırır. Yarışmanın işgüzar yapımcısı da onların karşısına geçince Ömer, Tufan ve Poyraz her zamanki gibi birlikte bir oyun kurmak zorunda kalacaklardır.

Adanalı bir grup arkadaşın İstanbul’a gelip bir kebapçı açmasıyla başlayan ‘Kıyma’, bu kez Bodrum’a gidiyor. Ekip mahalle kültürünü ve sokak dilini eğlenceli aynı zamanda trajikomik bir şekilde anlatmaya devam ediyor.

‘Kıyma: Orman Kanunları’ yalnızca BluTV’de yayında.

"Gelin Takımı’nın" Çekimleri Tüm Hızıyla Devam Ediyor

Sezonun Merakla beklenen Filmi Gelin Takımı’nın çekimleri başladı. Sky Films ve Asc Films’in yapımcılığını, Doğacan Anafarta'nın yönetmenliğini üstlendiği, Ayşe Balıbey'in senaryosunu kaleme aldığı ,oyuncu kadrosunda Seda Bakan, Şebnem Bozoklu, Ecem Erkek, Nilperi Şahinkaya, Fırat Çelik, Doğan Bayraktar , Ali Yoğurtçuoğlu ve Mehmet Günsür ve Ayşenil Şamlıoğlu’nun olduğu “Gelin Takımı” sete çıktı.

İzleyicisine eğlence ve kahkaha dolu anlar sunacak olan filminin setinden yayınlanan ilk kare kısa sürede sosyal medyada ilgi odağı oldu.

“Gelin Takımı” filminin konusu ise; Hepsi birbirinden farklı karakterlere sahip 4 arkadaş, Ayça, Selin, Berrin ve Deniz, Berrin'in düğünü için bir araya gelirler. Düğünden önce arkadaşı Berrin'e bekarlığa veda partisi organize etmeye karar veren Ayça, düğünün yapılacağı oteli ayarlar. Akın ve Poyraz isimli iki yakışıklının da aralarına katılmasıyla, unutulmaz bir tatil yaşamayı planlayan bu eğlenceli kadınlar, beklenmeyen ihanetler, hesaplaşmalar ve yanlış anlaşılmaların ortasında adım adım düğün gününe yaklaşırken kendilerini beklemedikleri bir maceranın içinde bulurlar.

“Gelin Takımı ” 18 Ekim'de vizyonda!

Doğu Demirkol 'dan Filistin'e Anlamı Destek

İsrail ordusu önceki gün Gazze Şeridi’nin güneyinde bulunan Refah kentinde Filistinli sivillerin kaldığı çadırları vurdu.

Türkiye’den ve dünyadan pek çok ünlü isim, İsrail’in, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu binlerce sivil Filistinlinin ölümüne neden olan saldırılara tepki göstererek Filistin’e desteğini açıkladı.

Ünlü komedyen Doğu Demirkol da Filistin için anlamlı bir hareket gerçekleştirdi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Demirkol, bu yaz gerçekleştireceği tüm açık hava gösterilerinin gelirlerini Filistin’e bağışlayacağını açıkladı. Ünlü komedyene takipçilerinden teşekkür yorumları yağdı.



