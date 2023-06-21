İstanbul

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2023 yılının ikinci yarısında geçerli olacak asgari ücretin brüt 13 bin 414 lira, net 11 bin 402 lira olarak uygulanacağını bildirdi.

İhracat birliklerinin temsilcileri, yaptıkları açıklamada, yeni asgari ücret rakamına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkan Vekili ve ve İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Tecdelioğlu, yazılı açıklamasında, "Enflasyon yolunda beklentilerin karşılandığı bir artış oldu. Çalışanlarımızın yaşam şartlarını iyileştirmek için de olumlu olduğunu düşünüyoruz. Bu artışın aynı zamanda iç piyasada da bir hareketlilik getireceğine inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

İstanbul Tekstil ve Ham maddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Öksüz ise asgari ücret artışının hayırlı olmasını dilerken, çalışanların refah seviyesinin artırılması için yapılan artışı önemli bulduklarını ancak işveren tarafında da bu artışların üretim maliyetlerine kaçınılmaz olarak etkileri olduğunu belirtti.

Öksüz, "Dolayısıyla tüm tarafların ortak yaklaşımıyla çalışanlarımızın refah seviyesini artıracak, işverenlerimizin de artan üretim maliyetleri neticesinde küresel rekabet gücünün göz ardı edilmediği bir çözüm beklediğimizi vurgulamak isterim." ifadelerini kullandı.

Bir diğer husus olarak deprem bölgelerinde tam kapasite devreye giremeyen işletmelerin bulunduğunu kaydeden Öksüz, söz konusu bölgede istihdamı artırmak üzere işçilerin ödedikleri vergiden kesintiler yapılmaması gerektiğini, çalışan başına 500 TL olarak sağlanan prim desteğinin 1.000 TL’ye çıkarılmasının da emek yoğun sektörlerin rekabetçiliğini artıracağını dile getirdi.

İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İHBİR) Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Taycı da, "Açıklanan yeni asgari ücretin hayırlı olmasını diliyorum. İhracatçılar olarak döviz kurlarında da bir yükseliş beklentimiz var. Kur yerinde durup enflasyon yükseldiğinde, bu kez fiyat tutturmakta zorlanıyoruz. Maliyetleri tutturamıyoruz. Enflasyondaki artışın devam ettiği noktada yapılan zammın da etkisinin azalacağını düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Güven Karaca ise çalışanlar ne kadar güçlü olursa üretimin de o kadar güçlü olacağını ancak asıl sorunun enflasyon olduğunu kaydetti. Karaca, "Enflasyonun çözülemediği noktada asgari ücret artışları, dünyada resesyon olduğu bu ortamda işverenin maliyetlerine yansıtamadığı bir kalem, çalışanın ise geçici süre memnun olacağı bir hamle olarak kalacaktır." ifadelerini kullandı.

İstanbul Halı İhracatçıları Birliği (İHİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Hayri Diler ise yeni asgari ücretin hayırlı olmasını dilerken, bu artışla birlikte aynı zamanda enflasyonun da dizginlenmesi gerektiğini dile getirdi.

Diler, "Böylece yapılan zammın da bir karşılığı olacağını kanaatindeyim. Bunların dışında ihracatçılar olarak döviz kurlarında da bir yükseliş olması gerektiğini söylemeliyiz. İhracatçılar olarak kurların uzun süredir aynı kaldığı ortamda, artan TL maliyetlerle zarar ettiğimizi de belirtmeliyim. Çalışanlarımızın alacağı ücretlerle refaha kavuşması en büyük temennimiz ancak üreticiler olarak artan TL maliyetlerimizin de dikkate alınmasının büyük önem taşıdığına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

AA