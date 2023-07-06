İSTANBUL - Beykoz Belediyesi tarafından ilçenin zengin doğa mirasını ve şifa deposu ıhlamurunu tanıtmak amacıyla düzenlenen festivalle ilçenin unutulmaya yüz tutan ıhlamur festivali geleneği yeniden canlanacak. Her yaz 15 Haziran-15 Temmuz tarihleri arasında dallarda çiçek açan ıhlamur bitkisi ilçe sakinleri tarafından toplanarak kış için kurutuluyor. Müdavimleri ıhlamur kokusu almak için şehrin farklı noktalarından ilçenin köyleri, kır kahveleri ve korularına geliyor. Beykoz Belediyesi ilçede özellikle Çavuşbaşı bölgesinde yoğun görülen ıhlamurun tanıtımı için “Alım Garantili Üretim Modeli” kapsamında alım desteği de veriyor.

Davut Güloğlu ilçe sakinleriyle buluşacak

Beykoz ormanlarından yayılan enfes ıhlamur kokularının eşlik edeceği festival kapsamında Karadeniz Müziği’nin sevilen sesi Davut Güloğlu ilçe sakinleriyle buluşacak. Sanatçı, hareketli ve hafif tempolu şarkılarından oluşan konseriyle hayranlarına müzik ziyafeti sunacak.

Ege ve Gaga Müzikali

TRT Çocuk’un sevilen yapımlarından “Ege ile Gaga” Müzikali’nin sahneleneceği festivalde çocuklar, renkli animasyon ve gösterilerle eğlenecek.

Beykoz Belediyesi alana gelen ziyaretçilere kurutulmuş ıhlamur ikram edecek.

HABER: METE YILMAZ