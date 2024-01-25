İlhan Palut, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, son iki haftada kaybeden iki takımın mutlak kazanması gereken bir maça çıktığını belirtti.

Karşılaşmaya tutuk başladıklarına değinen Palut, "İlk 10 dakika sonrası yavaş yavaş oyuna ısınan bir Rizespor vardı. Trabzonspor eksikti ama sahada yine kalite olarak skoru değiştirebilecek oyunculara sahipti Çok iyi savunma yapmamız, çok kompakt oynamamız, çok dikkatli olmamız gerekiyordu. Rakibi mümkün olduğunca önde karşılamamız gerekiyordu. Bunun yanında çok fazla uzun toplarla geleceğini bekliyorduk. Özellikle Uğurcan'dan gelen topları iyi karşılayıp dönen toplar için mücadele etmemiz gerekiyordu. Savunma kısmında genelde başarılıydık. Rabbimize çok pozisyon vermedik." diye konuştu.

Maç içinde tempoyu arttırmak istediklerinin altını çizen Palut, "Trabzonspor topun arkasına geçtiği zaman pozisyon bilgisi yüksek oyuncularına sahip. Çok hata yapmıyorlar ama tempo yükseldiği zaman zor durumda kalabiliyorlardı. Yüksek tempoyla maçı değerlendirmek istedik ve bir çok defa rakip üçüncü bölgesine girdik. Pozisyonlarla destekleye bildik ve sonuç olarak maçı kazandık. Maçın geneline baktığımız zaman Rizespor'un bir adım daha iyi futbol oynadığını gözlemledim ve buna karşılık güzel bir galibiyet aldık. Takımımızı kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Ligde puanların birbirine yakın olduğuna değinen Palut, şöyle devam etti:

"Sezon başı kurulan takımımıza yola çıkış hedeflerimize baktığınız zaman çok şükür iyi bir durumdayız. Bunu sürdürmek istiyoruz ama bunu bir sıralama noktasına hapsetmek ben istemiyorum. Hala 'Ligde ne kadar çok puan alır, hanemize ne kadar çok puan yazdırırsak o kadar sezon sonuna doğru avantajlı oluruz.' noktasında değerlendiriyorum. Ligde en iyisini yapmaya devam edeceğiz."

Maçın hakemi Ümit Öztürk ile ilgili değerlendirmelerde bulunan ve hakem seminerlerine kendilerinin de katılmak istediğini vurgulayan İlhan Palut, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Biz de seminerlere gitsek iyi olacak. Bunu gerçekten bizim de bilmemiz lazım. 'Hangi pozisyon nedir?' bizde bilelim. 'Hangisi el, hangisi penaltı, hangisi değil? Hangisi ofsayt?' Artık yıllarımızı futbola bağlamış, geçirmiş insanlar olarak 'Ofsayt mı değil mi?' Biz kararsız kaldık. Artık biz standart arıyoruz. Herkes için bir standart arıyoruz. Türk futbolunda hakemler doğru karar verir. 'Penaltıdır değildir, ofsayt değildir, işte fauldür değildir, sarıdır, kırmızı kart.' Hiç tartışmıyorum ama sahadaki oyunu oynatma, sahada zaman çalmaya, çalışan oyuncuyu tespit etme, kendini bilerek yere bırakıp oyunu durdurmaya çalışan oyuncuyu tespit etme, buna izin vermemeli."

Kendilerinin sütten çıkmış ak kaşık olmadığını savunan Palut, şunları söyledi:

"Biz zaman çalmıyor muyuz? Ben görmüyor muyum? Biz öndeyken biz de autları biraz geç kullanıyoruz, 30 saniye, 40 saniye bunların hepsini görüyorum. Bunlara izin verilmemesi lazım. Analiz maç seyrediyorum. Faul oluyor, frikik. Bir takım 2 dakikaya baraj kuruyor. Şu oyunu oynatalım. Hep beraber hakem oynatsın biz de oynayalım. Kim kazanırsa da kazansın. Ne yapalım en büyük sorunumuz oyunun oynanmaması. Şimdi yüze gelen müdahaleler çıktı. Karnına gelen yüzünü tutup maçta 1,5 dakika yatıyor. Bunlara izin vermeyelim. Ben de bundan rahatsızım. Hep birlikte suçluyuz. Bunları çözmemiz gerekiyor."

İlhan Palut, transfer için çalışmaların devam ettiğini, iyi giden takımın içerisine katılacak oyuncuların takıma güç katacak oyuncular olması için dikkatli davrandıklarını sözlerine ekledi.