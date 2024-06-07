Turan, Valilikteki toplantıda, bir aylık süreçte aranması bulunan 135 kişinin yakalandığını ve bunlardan suça karıştığı belirlenen 30'unun tutuklandığını söyledi.

Yakalanan 41 düzensiz göçmenin Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildiğini ve 7 göçmen kaçakçısının da yakalandığını belirten Turan, terörle mücadele operasyonlarıyla ilgili şu bilgileri paylaştı:

"30 küçük, 1 orta çaplı olmak üzere 31 operasyon icra edilerek bölücü terör örgütü mensuplarına ait muhtemel sığınak, mağara ve barınma alanları kontrol edilmiş, teröristlerce kullanılan 2 mağara ve içinde el yapımı patlayıcıda kullanıldığı tahmin edilen 8 piknik tüpü imha edilmiştir. FETÖ/PDY suçundan aranan 1, farklı suçlardan aranan 2 şahıs yakalanarak cezaevine teslim edilmiştir. Sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yapan 3 kişi de yakalanmıştır."

Vali Turan, trafik denetimlerinde 25 bin 384 araç ve sürücüsünün kontrol edildiğini bildirdi.

Kurallara uymayan sürücülere toplam 4 milyon 815 bin 173 lira cezai işlem uygulandığını kaydeden Turan, bu süreçte 105 aracın trafikten menedildiğini belirtti.

Turan, kaçakçılık ve narkotik operasyonlarında ele geçirilen ürünler ve uyuşturucu maddeler ile güvenlik güçlerinin yürüttüğü sosyal sorumluluk projeleri hakkında da bilgi verdi.