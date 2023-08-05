Halfeli beldesinde kurulan Aile Destek Merkezinde (ADEM) yöre kadınlarının eğitim düzeyinin artırılması için çalışma yürütülüyor.

Merkez bünyesinde açılan kurslarda okuma yazma ve Kur'an-ı Kerim öğrenen 60 kadının çocukları da buradaki kreşlerde eğitim alıyor.

ADEM Koordinatörü Fatma Şeker, merkezin yaklaşık 1 yıldır hizmet verdiğini ve kursların özellikle köylerde yaşayan kadınlardan yoğun rağbet gördüğünü söyledi.

Merkezin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca yürütülen proje dahilinde Valilik öncülüğünde kurulduğunu anlatan Şeker, "Bu projede amacımız, kadınlara eğitim vermek, kadınların sosyalleşmesini ve biraz daha hayatta aktif olmalarını sağlamaktır." dedi.

Kursiyerlerin çocuklarına da kreş hizmeti sunuluyor

Şeker, ilk etapta kadınlara yönelik okuma yazma ve Kur'an-ı Kerim öğrenmeleri için kurs açtıklarını belirterek, merkezi kullanan kadınların çocukları için de kreş hizmeti sunduklarını ifade etti.

Çocuklara da Kur'an öğrettiklerini dile getiren Şeker, "Şu anda planlamamızı tamamladık. Önümüzdeki günlerde kadınlara yönelik aşçılık, el sanatları, el işi, halı ve kilim kursları açacağız. Bu sayede kadınlar aldıkları sertifikalarla iş imkanı bularak ev ekonomilerine katkı sağlayacaklar." ifadelerini kullandı.

Kursiyerlerden Lebile Kan, merkezin kadınlara ve çocuklarına çok iyi geldiğini, kendileri kursta eğitim görürken çocuklarının kreşte eğitim aldığını söyledi.

Kan, "Bu işe öncülük edenlerden Allah razı olsun. Bu projeler devam ettikçe biz de gelip burada eğitim almak istiyoruz." diye konuştu.

Sevda Baş da merkezdeki eğitimler sayesinde çok şey öğrendiklerini belirterek, kursların devam etmesini istedi.

AA