İstanbul

Kayaşehir Bulvarı'nda seyir halindeki İETT otobüsünün sürücüsü, aracını motor kısmından duman çıkması üzerine yol kenarında durdurdu.

Yangın söndürme tüpüyle olaya müdahale eden şoföre, çevredeki vatandaşlar da yardım etti.

Bu sırada olay yerinde bulunan su tankerindeki görevliler, hortumla su sıkarak yangına müdahale etti.

Olay nedeniyle İETT otobüsünde küçük çapta hasar oluştu.

Arnavutköy'de de Mehmet Akif Caddesi'nde seyir halindeki İETT otobüsünün motor kısmında duman çıkma anları ve sonrasında yaşananlar, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

AA