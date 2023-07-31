HABER: FUNDA AKOSMAN

09-12 Mayıs 2023 tarihleri arasında ilki gerçekleştirilen IDEF 2023 fuarının ikincisi 25 Temmuz Salı günü başladı. 1993 yılından bugüne kadar, iki yılda bir icra edilen IDEF Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı tarafından 15 defa gerçekleşti.

Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı’na Sayın Mustafa Kemal Zengin, Sayın Yunus Duruer, Asutay Silah Sanayi Kurucu Başkanı Sayın Tuğay Gönen, Sayın Sudeh Sotodeh, değerli eski bakanımız Kürşat Tüzmen, İrem Tüzmen katıldı.