Yerlikaya, sosyal medya hesabından "Gereği yapıldı-3" başlığıyla yaptığı paylaşımında, şu ifadeleri kullandı:

Mehmetçik, terör örgütü PKK'ya ait mağarada 467 piyade tüfeği ele geçirdi Mehmetçik, terör örgütü PKK'ya ait mağarada 467 piyade tüfeği ele geçirdi

"Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa Final maçının ertelenmesi sonrası sosyal medya platformları üzerinden, dini ve manevi değerlerimizi aşağılamaya çalışan, hakaret ve provokasyon içerikli paylaşımda bulunan Ö.B.Ç. isimli şahıs gözaltına alınmıştır. Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımızca yapılan incelemeler devam etmektedir. Milli, manevi ve dini değerlerimizi aşağılamaya çalışan, nefret söylemleriyle halkımızı kin ve düşmanlığa tahrik eden şüpheli adalete teslim edilmiştir."

Kaynak: AA