ANKARA AA- Yerlikaya sosyal medya hesabından, 18 Eylül'de bombalı eylem hazırlığında olan 10 DEAŞ terör örgütünün yakalanmasına ve yapılan aramalara ilişkin videolu paylaşımda bulundu.

Görüntülerde, dağlık alandaki bir mağarada arama yapılması ve buradan çıkan mühimmat ile patlayıcı yapımında kullanılan malzemelerin bulunması yer alıyor.

Öte yandan Yerlikaya paylaşımında ele geçirilen malzemelerle ilgili bilgi vererek şunları kaydetti:

"Operasyonu gerçekleştiren kahramanlarımızı tebrik ediyorum. Terör ve terörizmle mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek. Eylem yapmaya hazırlanan hainlere göz açtırmayacağız."