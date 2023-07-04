Ankara

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, terörle mücadelenin aralıksız sürdüğünü belirtti.

Bakan Yerlikaya, geçen ay bölücü terör örgütüne karşı kırsal ve şehirlerde 43'ü büyük ve orta ölçekli olmak üzere toplam 13 bin 138 operasyon düzenlendiğini kaydetti.

Operasyonlarda 65 teröristin etkisiz hale getirildiğini, gözaltına alınan 418 kişiden 112'sinin tutuklandığını ifade eden Yerlikaya, şu bilgileri paylaştı:

"Kutsal vatan toprağımız ve şanlı bayrağımız uğruna gece gündüz demeden terörle mücadele eden kahraman jandarmamızı ve kahraman emniyetimizi tebrik ediyorum, Allah ayağınıza taş değdirmesin. Terör sona erene kadar mücadelemiz devam edecek."

Öte yandan, İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, operasyonlar sonucunda, 16 terör eyleminin engellendiği, 38 sığınak ve barınağın kullanılamaz hale getirildiği, 39'u ağır ve uzun namlulu olmak üzere 51 silah, 70 el bombası, 24 mayın/EYP, 3 kilogramı plastik patlayıcı olmak üzere toplam 313 kilogram patlayıcı ile çeşitli çap ve ebatlarda 6 bin 937 mühimmatın ele geçirildiği bildirildi.

AA

Açıklamada, 65 teröristten 8'inin etkisiz hale getirildiği, 41'inin yakalandığı, 16'sının ise teslim olduğu belirtildi.