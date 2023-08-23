Ankara

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Çanakkale Damyeri mevkisinde meydana gelen orman yangınına müdahale çalışmalarının aralıksız devam ettiğini belirtti.

Bölgeye 1697 personel, 8 uçak, 26 helikopter, 240 arazöz, 71 su tankeri ve 173 iş makinesinin sevk edildiğini bildiren Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Kayadere, Damyeri (Fevzi Çakmak Mahallesi), Yağcılar, Ulupınar, Belen, Kalabaklı, Aşağıokçular, Kızılcaören ve Taşlıtarla köylerinden 1251 vatandaşımız tedbir amaçlı tahliye edilmiştir. Sarıcaeli köyü yaşlı bakımevinden 45 vatandaşımız tahliye edilerek Terzioğlu KYK yurduna yerleştirilmiştir. Tedbir amaçlı Çanakkale-Çan kara yolu sivil araç trafiğine kapatılmıştır. Çanakkale Boğazı tek taraflı deniz ulaşımına açılmıştır. Lütfen, orman yangınları ve bu bölgelerdeki yardım ihtiyacıyla ilgili olarak AFAD tarafından yapılan paylaşımlara itibar edelim."

İçişleri Bakanı Yerlikaya paylaşımında, yangında 54 kişinin dumandan etkilendiği, 48 vatandaşın tedavisine devam edildiği bilgisine de yer verdi.

AA