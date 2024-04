Ankara

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı Nuri Demirağ Konferans Salonu'nda düzenlenen "İnsanlı Hava Platformları İmza Töreni"ne katıldı.

Burada konuşan Yerlikaya, Türkiye'nin savunma sanayisinin kuruluşunda çok büyük emek ve mazinin olduğunu belirterek, "Şakir Zümre'nin, Nuri Demirağ'ın, Vecihi Hürkuş'un, Nuri Killigil'in hayalleri ve destansı gayretleri var." ifadelerini kullandı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, "Bilhassa harp sanayii ve fabrikalarının çalışmasını özel bir takdir ile anmayı bir borç bilirim. Yeni tesis edilen mermi ve fişek fabrikalarında bol miktarda topçu ve piyade cephanesinin, bombasının hazırlanması ve imaline muvaffakiyet hasıl olmuştur." sözlerinin bugün gerçekleşiyor olduğunu dile getiren Yerlikaya, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde atılan bu kararlı ve cesur adımlarla kara, deniz ve hava araçlarımızın kahir ekseriyetini artık kendimiz karşılıyoruz." diye konuştu.

Bakan Yerlikaya, Türkiye'nin, savunma sanayisinin yüzde 80'inin 22 yıl önce dışa bağımlı olduğuna, bugün ise yüzde 80'leri aşan yerli ve milli savunma sanayisinin bulunduğuna dikkati çekti.

Türkiye Yüzyılı vizyonuyla geliştirilen milli projelerin, Türkiye'nin dışa bağımlılığını her geçen gün azalttığını, Türkiye'nin teknoloji ihraç eden ülkeler sınıfına girdiğini aktaran Yerlikaya, şöyle devam etti:

"İnsansız savaş uçağımız KIZILELMA ile milli muharip uçaklarımız KAAN ile HÜRJET ile helikopterimiz GÖKBEY ile inşallah yeni bir çığır açılacak ve her zaman devamı da gelecek. Ona da yürekten inanıyoruz ve Türkiye'nin artık kendi savaş gemisini yapan 10 ülkeden de biri olduğunun özellikle altını da çizmek istiyoruz."

Yerlikaya, Türkiye'nin savunma sanayi firmasının bugün 2 bin 500'ü aştığını bildirerek, 80 binden fazla çalışanıyla savunma sanayisinin yoluna devam ettiğini kaydetti.

İçişleri Bakanlığı olarak ülkenin huzuru ve güvenliği için güvenlik birimleriyle gece gündüz demeden çalışırken, savunma sanayisinin ürettiği silah, mühimmat ve araçların güçlerine güç kattığını ifade eden Yerlikaya, "2023 yılında terörle mücadele noktasında İHA, SİHA ve İKU'larımız 51 bin 876 saat uçuş gerçekleştirdi. Bu uçuşlar bize ne kazandırdı? 2016 yılında ülkemiz genelinde 2 bin 322 terör olayı yaşanmışken bu hava unsurlarının bize sağlamış olduğu güçle 2023 yılında bu rakam 88'e düşmüştür. İşte bu başarının altında kahramanlarımızın vatan aşkıyla verdiği büyük mücadele ve savunma sanayimizin de gücünü, kuvvetini hissediyoruz, Allah da eksikliklerini göstermesin diyoruz." şeklinde konuştu.

Bakan Yerlikaya, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Aklımıza gelen bir fikir, yeni bir ihtiyaç türü, sahadan karargaha… Bu fikirle ilgili artık 'Bunu nereden temin edebiliriz?' sorusu aklımıza gelmiyor. 'Savunma sanayimizle konuştuk' diye arkadaşlarım değerlendirme toplantılarında söz alıyor. 'Konuştuk, yapabiliriz, hiç merak etmeyin.' Bize her zaman söylenilen söz bu. 'Biz yapabiliriz, yaparız, geliştiririz, beraber…' Bu sözü duyduğumuz zaman sadrımız genişliyor. İşte bu güç, bizi her alanda iç güvenlikte, savunmada aklımıza gelebilecek her noktada kendi kendine yetkin, dostuna güven, düşmanına da tasa ve endişe yapacak bir çığır açmış durumda. Şanla, şerefle 100. yılını tamamladığımız Cumhuriyetimizin ikinci asrını, Türkiye Yüzyılı hedefleriyle inşa edecek, büyük ve güçlü Türkiye için yola devam edeceğiz."