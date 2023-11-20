Zonguldak

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Karadeniz Ereğli ilçesinde dün fırtına nedeniyle ikiye bölündükten sonra kıyıya vuran Kamerun bayraklı geminin bulunduğu sahilde yaptığı açıklamada, dün bölgedeki rüzgar hızının zaman zaman 70 knotun üzerine çıktığını, dalga boynun da 8-9 metreyi bulduğunu belirtti.



İlçedeki olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle İzmir'e gitmek üzere limandan ayrılan Türk bayraklı "Kafkametler" adlı kuru yük gemisinin sürüklenerek mendireğe çarpmak suretiyle battığını anımsatana Yerlikaya, gemide bulunan 12 kişilik Türk mürettebattan 1 vatandaşın cansız bedenine sabah saatlerinde ulaşıldığını söyledi.

Bakan Yerlikaya, limanda bağlı Kamerun bayraklı "Pallada" isimli kargo gemisinin de sürüklenerek karaya oturduğunu, 13 kişilik mürettebatın itfaiye ekiplerince kurtarıldığını, yine Kamerun bayraklı "SORMOVSKIY 45" adlı kargo gemisinin halatının kopmasıyla sürüklendiğini ve liman römorkörü tarafından 12 kişilik mürettebatıyla güvene alındığını kaydetti.

Arama kurtarma faaliyetlerine 797 görevli katılıyor

"Kafkametler" gemisinden 11 kayıp personelle ilgili Deniz Kuvvetleri, Sahil Güvenlik Komutanlığı, AFAD, Kıyı Emniyeti, jandarma, emniyet ve itfaiye ekiplerinin, hava koşullarının düzelmesiyle arama kurtarma faaliyetlerine bu sabah erken saatlerde başladığını aktaran Yerlikaya, "Dün geminin battığı saatten itibaren karadan tarama ve gözetleme kesintisiz devam etmiştir. Nitekim bu tarama ve gözetimle 1 mürettebatımızı bulduk, teşhis ettik." diye konuştu.

Bakan Yerlikaya, arama kurtarma faaliyetlerine 797 görevlinin katıldığı bilgisini vererek, "295 araç, 2 uçak, 1 helikopter, devriye botlarımızla yoğun şekilde havanın bize müsaade ettiği ölçekte arama kurtarmalarımız devam ediyor. Temennimiz en kısa zamanda kayıp 11 mürettebata ulaşmak." dedi.

Helikopterlerin sabah saat 08.55'te, 2 uçağın da saat 10.00'dan itibaren keşif ve gözetleme çalışmalarını başlattığını aktaran Yerlikaya, "Aslında sabahın ilk saatlerinde rüzgar hızı daha düşüktü. Buraya gelirken yine askeri mendireğimizin oradaydık. 15 knotun üzerinde 20 knota kadar rüzgar hızı maalesef bu noktada. Şu anda dalga boyları da 3-4 metre yüksekliğinde ama buna rağmen arkadaşlarımız büyük gayretle faaliyetlerine devam ediyor." şeklinde konuştu.

Bakan Yerlikaya, Karadeniz Ereğli'de 3 vatandaşın hayatını kaybettiğini bildirerek, "Batman'da 1 kayıp vardı, o vatandaşımıza da ulaşıldı maalesef 4 vatandaşımız hayatını kaybetti. 1 vatandaşımız da Diyarbakır Hani'de sele kapılarak hayatını kaybetti. Bulunan 1 mürettebatımızla şu anda fırtına, sel ve aşırı yağışlardan dolayı 9 vatandaşımızın vefat ettiğini üzülerek ifade etmek istiyorum. Allah rahmet eylesin, mekanları cennet olsun diyorum. Başta kıymetli yakınları olmak üzere aziz milletimize baş sağlığı diliyorum." dedi.

Fırtınanın vurduğu Zonguldak'a 50 milyon lira kaynak

Bakan Yerlikaya, şöyle devam etti:

"Sadece "Kafkametler" gemimizin mürettebatından 11 kayıp var. Onun haricinde diğer vilayetlerimizde herhangi bir kayıp şu an için AFAD'ın bize bildirdiği şükürler olsun yok. Bu turuncu uyarı verilen illerden sadece 16'sında 2 bin 9 ihbar yapıldı. Bu ihbarlara ulaşan bütün turuncu uyarı yapılan illerdeki görevli sayımız 7 bin 52. Bunun 323'ü AFAD personelimiz olmak üzere tüm ilde valilerimizin koordinasyonunda gerçekten çok büyük özveriyle gayretler gösterildi ve bu sabah 11.00'de Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzden almış olduğumuz brifingden sonra sadece 2 vilayetimizde, Rize ve Artvin'de turuncu uyarı var. Onun haricinde turuncu uyarı yok. Az sayıda sarı uyarı var."

Bakan Yerlikaya, Zonguldak'ta fırtına nedeniyle 57 okulun çatısının uçtuğunu bildirerek, "Bunlarla ve diğer harcamalarla ilgili ilk etapta AFAD'dan 50 milyon lira Valiliğimizin emrine, İl Özel İdaremize kaynak gönderdik. Burada Milli Eğitim Bakanımız Sayın Yusuf Tekin ile görüştük. Enerji Bakanı'mızla, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'mızla, hakeza Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı'mızla görüştük." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişmeleri anbean takip ettiğini ve Ereğli'ye gelirken de gelişmeleri kendisine aktarıp talimatlarını aldıklarını dile getiren Yerlikaya, okulların çatılarının onarım çalışmalarına başlanan ilçede, 43 ev iş yerinin çatısının uçtuğunu, bununla ilgili de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünün zarar tespitlerini yaptığını söyledi.

Yerlikaya, su baskınlarından olumsuz etkilenen ev ve iş yerlerinin yanı sıra aynı zamanda ekili dikili araziler, ahırlar ve hayvan mevcuduyla ilgili gelen ihbarların da değerlendirilerek zarar tespitlerin yapıldığını aktardı.

Yarın akşama kadar tespitlerin biteceğini tahmin ettiklerini ifade eden Yerlikaya, "En geç cuma-cumartesi günü destek ödemelerini de AFAD olarak vatandaşlarımıza yapıyor olacağız." dedi.

"Batan gemi enkazının mendirek bölgesinde olduğunu tahmin ediyoruz"

Bakan Yerlikaya, hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyerek, olumsuz kava koşullarına rağmen olayın başından itibaren üstün gayret gösteren görevlilere teşekkür etti.

Cansız bedeni bulunan denizcinin olayın yaşandığı yerden ne kadar uzakta bulunduğuna ilişkin soruya Yerlikaya, şu yanıtı verdi:

"Buradan 600 metre ileride askeri mendireğimiz var. Bu mendireğin hemen dış tarafında, Kafkametler gemisinin dün sabah saat 10.14 gibi maalesef çapası tutunamıyor. Tabii bununla ilgili savcılık ve bilirkişiler raporu verinceye kadar kesin konuşmamız doğru olmaz, bu tahmini bilgi. Çapanın tutunamaması ve dolayısıyla geminin kontrolünü kaybetmesinden sonra askeri mendireğin uç tarafındaki kısma çarpıyor ve parçalanıyor. Bu görüntü var bizde. Dolayısıyla oradan başlamak üzere bütün o bölgeye yakın civarda battığı saatten itibaren kara gözetlemesi yapıyorlar. Zaten o gözetlemeler sayesinde aşçı olduğunu yakınlarının söylediği 1 mürettebatımızın maalesef cansız bedenine ulaştık."

Bakan Yerlikaya, geminin nerede bulunduğuna dair soruyu ise "Hemen mendireğe çarptığı yerin önündeki sularda olduğunu tahmin ediyoruz. Bunların hepsi hava koşulları normalleştiği zaman tespitleri gerçekleştirilecektir." şeklinde cevapladı.