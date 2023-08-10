İSTANBUL - Ataşehir Belediyesi’nin hazırladığı, İstanbul Kalkınma Ajansı’nın desteklediği ve İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi’nin proje ortağı olduğu İstanbul İnovatif Çevre Eğitim Merkezi’nde (İÇEM) düzenlenen atölyelere katılan öğrenciler sertifikalarını aldılar. 7 gün süren eğitimlere katılan ilk iki grup öğrenciye sertifikaları Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Ekrem Köse ile İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Ayten Bağdatlıoğlu Kartal tarafından verildi. İÇEM’de düzenlenen ilk atölyelerin bitmesinin ardından 40 öğrenci sertifikalarını alırken, proje kapsamında toplam 800 öğrenciye ulaşılması hedefleniyor. İstanbul’da yaşayan 10-17 yaş grubundaki öğrencilerin katılabildiği atölyelerde, teorik eğitimlerin yansıra mühendislik tasarım sürecini de kapsayan eğitimler veriliyor.

Akuaponik sistemle tanışıyorlar

Çocukların ve gençlerin çevre sorunlarına duyarlılıklarını artırmayı hedefleyen proje kapsamında; “Ekosistem ve Biyolojik Çeşitlilik”, “Çevre ve Su” “Çevre ve Hava”, “Çevre ve Enerji”, “Çevre ve Toprak”, “Çevre ve Atık Yönetimi” atölyeleri düzenleniyor. Uzman eğitmenlerin rehberliğinde gerçekleştirilen eğitim ve uygulamalarla öğrencilere; yağmur suyu hasadı, yenilenebilir enerji sistemleri, akuaponik sistem, kompostlama ve sürdürülebilir tarım hakkında bilgiler verilip, yenilikçi örnekler sunuluyor. Ayrıca İÇEM’de eğitimlere katılan öğrenciler, İstanbul’da ilk kez bir eğitim merkezinde bulunan, bitkilerin su ve balıktan kazanılan besin ile yetiştirilmesine imkân tanıyan akuaponik sistemle de tanışıyorlar. Ferhatpaşa Mahallesi’nde hizmet veren İÇEM’in dış mekân eğitim uygulama bölümlerinde; mısır, ayçiçek, kabak, patlıcan, domates, salatalık, biber, çilek bitkileri ile ceviz, kiraz ve zeytin ağacı yetiştiriciliği yapılıyor.

HABER: MERVE ELÇİ