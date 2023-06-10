Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın sabah saatlerinden itibaren Sivas, Kırşehir, Kayseri, Çankırı Konya, Karaman, Aksaray, Yozgat, Nevşehir, Niğde ile Ankara'nın güney ve doğusu, Tokat, Amasya, Çorum ile Kastamonu'nun güneyi, Afyonkarahisar, Burdur ,Isparta, Antalya'nın iç kesimleri ile Adana'nın kuzeyinde aralıklı ve yerel kuvvetli, gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Kuvvetli yağışlar nedeniyle sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

AA