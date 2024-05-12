Pendik Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Üzülmez, "Mutluyuz. Çok önemli bir maç oynadık. Çaykur Rizespor gibi iyi bir takım karşısında ilk 30 dakikada bocaladık. Geriye düştük. İkinci yarıda yaptığımız oyuncu değişikliklerinden sonra maç lehimize döndü. Mücadele ediyoruz. Pes etmemeye gayret ediyoruz. Kolay bir süreç yaşamıyoruz. Karakter göstermeye çalışıyoruz. 3-4 hafta önce bize çok şans verilmiyordu. Son iki maçımızı kazanarak yarışın içinde kaldık." şeklinde görüş belirtti.

Kalan 2 haftada zor maçlara çıkacaklarını vurgulayan İbrahim Üzülmez, "Gelecek hafta oynayacağımız MKE Ankaragücü maçı da kolay olmayacak. Direne direne gidiyoruz. Gemiyi sağlıklı bir şekilde limana yanaştırmak için var gücümüzle mücadele ediyoruz. Oyuncularımızı kutluyorum." değerlendirmesinde bulundu.