Ankara

Federasyondan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen İbrahim Türkiş, CW Enerji sponsorluğunda organize edilen ligde yapılan maçların sorunsuz sona erdiğini belirtti.

Lig mücadelesi boyunca keyifli maçlar izlediklerini anlatan Türkiş, "CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nde seyircilerimiz kıran kırana geçen, mücadele seyri yüksek, izlemesi keyif veren güreşler izleme fırsatı buldu. Organizasyona dahil olan ve üstlenen kurumlarımız ve tüm paydaşlarımız yapılan uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Projemizin başarıyla sonuçlanmasından memnun oldum." ifadelerini kullandı.

Liglerde derece alan sporcuları tebrik eden Türkiş, şunları kaydetti:

"Tüm pehlivanlarımızı ve dereceye giren sporcularımızı başarılarından dolayı tebrik ediyorum. Ecdadımızdan bize kalan en önemli kültür miraslarımızdan birisi olan, gelenekten geleceğe taşımakla yükümlü olduğumuz Türk yağlı güreşimizi hak ettiği seviyede tutmak ve geliştirmek adına inşallah CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'ni geliştirerek daha ileri seviyelere taşıyacağız."

AA