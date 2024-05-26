Epifoni organizasyonunun düzenlediği konserde, Türkçe "Merhaba" diyerek izleyicileri selamlayan Maalouf, sahnede yaptığı konuşmada, "Bu zor zamanlarda sahnede olmayı sorguladığım anlar oldu. Ancak müziğin bizi iyileştireceğine inanıyorum. Bu nedenle hep beraber buradayız." dedi.

Konserde yeni albümü "T.O.M.A"dan şarkılar çalacağını belirten Maalouf, "Albümün tamamını kutlama, teklif ve nikah gibi bölümleri olan büyük bir düğün gibi düşünün. Aynı zamanda babamın mirasına bir saygı niteliğinde." dedi.

Maalouf, "Au Revoir" şarkısını seslendirmeden önce duygulu bir konuşma yaparak, "Aslında bu şarkıyı büyüyerek evden ayrılan çocuklara yazmıştım. Ancak şu dönemde Gazze'de her gün ölen, özgür iradesi ile yaşayamayan birçok çocuğu düşünerek çalıyorum." diye konuştu.

Şarkıyı seslendirirken Maalouf, alandaki ışıkların kapatılmasını ve seyircilerden telefon ışıklarını açarak mekanı aydınlatmalarını istedi.

Yaklaşık 1,5 saat sahnede kalan, konser sonunda iki kez yeniden sahneye davet edilen Maalouf'a program boyunca bir dansçı ve 8 müzisyen eşlik etti.

İzleyicilerin alkışlarıyla ve danslarıyla eşlik ettiği İbrahim Maalouf, konser sonunda Ege yöresine ait "Harmandalı" ile sevilen bestesi "Beirut"u beğeniye sundu.