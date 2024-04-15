ÖNCE VATAN Haber Merkezi/ İstanbul

Türk basın tarihinde kitap ve gazete dağıtım teşkilatının kurucularından ve bir süre gazetemizin dağıtımını da üstlenen İbrahim Gezer, Cuma günü, tedavi edilmekte olduğu Bahçeşehir Medikal Park Hastanesi’nde vefat etti.

İbrahim Gezer, Cumartesi günü ikindi namazının ardından, Fatih Camisi’nde yapılan cenaze töreni sonrasında, Kozlu Mezarlığı’ndaki aile kabristanında toprağa verildi.

Önce VATAN Yazı ailesi olarak İbrahim Gezer’e Allah’tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı diliyoruz.