İSTANBUL AA- Fuar, 28 Eylül-1 Ekim tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi'nde ziyaretçilerini ağırlayacak.

Birbirinden farklı bitkilerin özlerinden elde edilen yatak ürünlerinin sergileneceği fuarda, sürdürülebilir bir yatak yan sanayisinin vurgusu yapılacak.

Güneş panelleri sayesinde yüzde 100 yeşil enerji ile üretilen temiz yapıştırıcılar ve ürünler de fuarda yerini alacak. Atıklardan geri dönüşüm yolu ile elde edilerek üretilen elyafların tanıtımı ile de yatak makine ve yan sanayinde sürdürülebilir üretimin öncülüğü gözler önüne serilecek.

Birbirinden farklı bitkilerin özlerinden elde edilen yatak kılıflarının sergileneceği IBIA Expo'da, daha önce dünyada üretimi yapılmamış ürünler de sergilenecek.

Isırgan otunun faydaları göz önüne alınarak üretilen ısı düzeyini koruyan yatak kılıfı ile keten tohumu yağının kullanımı sayesinde yatak kumaşının hijyenik olmasını sağlayan doğal özlerden üretilen yatak kılıfları fuarın en çok tercih edilen ürünlerinden olacak.

Nane özleri ile üretilen uyku anında ferahlık hissi sunan ve gül proteini içeriği ile rahat bir uyku süreci geçirmeyi hedefleyen yatak kılıflar da bu yıl ilk defa fuarda olacak. Aynı zamanda dünyada ilk defa mikroalglerden üretilen üst düzey nem özelliği ile çabuk kuruma özelliğini bir arada bulunduran yatak kılıfı ve su itici özelliği ile yüksek konfor imkanı sunan yatak kılıfları da fuarda ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.

Doğal özlerden elde edilen kumaşların bir diğer özelliği geç tutuşurluğu ile de ev konforunun bitkiler ile harmanlanması ziyaretçiler ile buluşacak.

- Dj kabinli karavan ilk defa Karavan Show Eurasia'da sergilenecek

Öte yandan, BİFAŞ tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen sektöründe Türkiye'nin tek fuarları olan Tiny Home Show-2. Modüler, Mobil, Prefabrik Ev ve Yapıları ile Karavan Show Euroasia-2. Kamp, Karavan ve Ekipmanları Alternatif Turizm Fuarı'na da 50 hedef ülke ve bölgeden 40 bini aşkın katılımcı bekleniyor.

27 Eylül-1 Ekim tarihleri arasında ziyaret edilebilecek fuarda, uzaktan kumanda ile hiç çaba harcamadan birkaç dakika içerisinde park etme kolaylığı sağlayan karavanlar tanıtılacak. Bir diğer dikkati çeken ürün ise Türkiye'de ilk ve tek olan karavanın dış kısmına doğru açılan ocak sistemleri olacak.

Güçlendirilmiş çelik şase üzerine tamamı alüminyum gövde ile üretilmiş Türkiye'de ilk Off-Road aile karavanı ve ülkede tek olan DJ kabinli karavan ilk defa Karavan Show Eurasia'da görücüye çıkacak.

