İstanbul

Eski İBB Başkanı Kadir Topbaş tarafından Fatih'in Balat semtindeki tarihi yapının, sosyal sorumluluk projesi kapsamında 2006 yılında imzalanan protokolle cam sanatçısı Bakiri'ye verilmesiyle açılan Camhane Sanat Merkezi, bu sürede faaliyetlerinin yanı sıra kadın ve otistik çocuklara atölye hizmeti verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 2006'da imzalanan protokol süresinin sona ermesinin ardından merkezin tahliyesini talep etti.

İBB'nin tahliye kararını mahkemeye taşıyan Bakiri'nin itirazını değerlendiren İstanbul 4. İdare Mahkemesi, dosyayı karara bağlayarak tahliye işlemini iptal etti.

İBB'nin söz konusu kararı İstinaf'a taşıması üzerine İstanbul Bölge İdare Mahkemesi, yerel mahkemenin kararının kaldırılıp Camhane Sanat Merkezi'nin tahliye edilmesine hükmetti.

İstinaf kararının ardından Fatih Kaymakamlığı, Camhane Sanat Merkezinin 3 Ağustos saat 10.00'a kadar tahliye edilmesi için yazı gönderdi.

Tahliye işlemleri için sabah saatlerinde İBB'ye bağlı zabıta ekipleri sanat merkezine geldi.

Burada yapılan müzakere sonucu, tahliye işleminin 14 Ağustos'a kadar ertelenmesine karar verildi.

"İBB tarafından verilen sözler yerine getirilmedi"

Basın mensuplarına açıklama yapan Yasemin Aslan Bakiri, İBB ile yapılan protokolün bitmesinin ardından kendisine tebligatlar geldiğini belirterek, dava sürecinin başladığını anlattı.

Mahkeme süreci devam ederken merkezin etrafının 2 yıldır metal örgülerle kapatıldığını dile getiren Bakiri, Camhane'nin işlevsiz bir yere dönüştürüldüğünü söyledi.

Bakiri, birlikte çalışmak için talepte bulundukları İBB yetkililerinin kendilerine yeni bir yer gösterecekleri sözü verdiklerini aktararak, ancak geçen sürede bu sözlerin yerine getirilmediğini söyledi.

Tahliye kararına tepki gösteren Bakiri, şunları kaydetti:

"Burası küllerinden yükseldi ve buralarda gerçekten tinercilerin ve farklı farklı yapıda insanların olduğu, sanatsal açıdan bu bölgenin hiçbir şekilde hareketi yokken, böyle bir bölgenin bu yerle hareketi başladı. Bu süreç devam ederken bana yine 7 gün süreli bir tebligat geldi. Ben şoka girdim. Bu tebligattan sonra yetkililere ulaşmaya çalıştım. Mektuplar yazdım, mailler attım, telefonlar açtım ama maalesef verilen hiçbir söz yerine getirilmedi."

"Şu anda yersiz ve yurtsuzum"

Bakiri, tahliye işlemi için bugün tekrar bir süre uzatma kararı aldıklarını dile getirerek, şöyle konuştu:

"17 yılda kurulmuş bir merkez, 7 günde çökertilemez, 7 günde toparlanamaz, 7 günde boşaltılması imkansız. Ben bunun yok edilmesine artık göz yumdum ama bir sanatçıya, bir gruba, öğrencilerin olduğu merkez böyle bir muamele hak etmiyor diye düşünüyorum. Tek istediğim yeterli bir süre verilip buradan iyi bir şekilde, güvenli bir şekilde buradaki eserleri, aletleri taşımaktı. Aslında tek dileğim buydu. Tamam hukuki süreç tamamlandı ama bir de manevi insani bir süreç var. İBB maalesef bu süreci tamamlamadı. Onun için de kınıyorum."

Kendisinin tek isteğinin belli bir süre verilerek yer ayarlanması olduğunu belirten Bakiri, "Çünkü şu anda yersiz ve yurtsuzum. Bu kadar malzemeyi, bu merkezi nereye taşımamı bekliyorlar, ne yapmamı bekliyorlar? Binaya yaptığım bu kadar maddi ve manevi yaptığım yatırım nasıl göz ardı ediliyor? Onu çok merak ediyorum. Ben siyasetçi değilim, ben sanatçıyım ve siyaset üstüyüm. Ben her belediyeyle, her partiyle çalışabilirim." dedi.

AA